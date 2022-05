Fernsehen zum Anhören: 'Welt' und 'Bild' starten Audiostream zu TV

BERLIN (dpa-AFX) - Die Medienmarken "Bild" und "Welt" bieten ihre TV-Programme auch als Audiospur an. Zukünftig werde der Audiostream der TV-Programme auf den Webseiten der Zeitungsmarken abrufbar sein, teilte der Medienkonzern Axel Springer am Donnerstag in Berlin mit. Zudem ging das Medienhaus eine Partnerschaft mit dem US-Audio-Streaming-Dienst TuneIn ein, auf dessen App die beiden Audioversionen der TV-Programme bereits verfügbar sind.

Springer strebt an, bis 2025 zum führenden Medienunternehmen für Audio-Journalismus im deutschsprachigen Raum zu werden. Ziel der neuen Angebote ist auch, Reichweite in der digitalen Welt zu steigern und Umsatzpotenziale zu erschließen./rin/DP/eas