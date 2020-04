"Fernsehen hat eine Zaubertrankfunktion auf die anderen Medien, die im Mediaplan eingesetzt werden" / Dr. Andrea Malgara über Werbung, die wirkt / Exklusiv zu Gast im Podcast "Zwei Herren mit Hund" (FOTO)

München (ots) - Wieder einmal ein Treffen der Giganten bei "Zwei Herren mit Hund".Mr. Media trifft auf Dr. Media. Thomas Koch spricht gemeinsam mit Andrea Malgara über antizyklische Mediaplanung... und Kai Blasberg, der ist auch dabei. Drei Medienprofis am Podcastmikrofon - ergibt ein Expertengespräch, das es in sich hat!Angetrieben von der Suche nach den bestmöglichen und schlechtmöglichsten Maßnahmen, die aktuell von Marketingverantwortlichen dieses Landes getroffen werden, stellen sich die drei Fachmänner dem magischen Zauberwort, das derzeit die Etat-Einsparungen offenkundig unumgänglich macht: "Liquidität"."Werbeinvestitionen haben keine Gewerkschaft und keinen Betriebsrat, deswegen sind sie schnell mobilisierbar mit geringerem Widerstand, als das bei anderen Ressourcen der Fall ist". Dr. Andrea Malgara wirft die Fragestellung auf, ob es nicht doch eine grassierende Fehlinterpretation ist, auf Werbemaßnahmen zu verzichten und Marketingaktivitäten schockartig einzufrieren? Ist es nicht sogar ratsam genau jetzt clever ins Marketing zu investieren?Um dem Wunsch nach zügiger Orientierung nachzukommen, sei schon einmal vorweggenommen, empfohlen wird ganz klar Letzteres - werben statt verharren. Motivierend genug? Immer noch nicht?! Dann gerne jetzt reinhören und sich selber überzeugen mit einer neuen Podcastfolge von "Zwei Herren mit Hund"Auf Spotify, iTunes, Soundcloud oder Podigee (https://podcastc82418.podigee.io/41-zhmh-32-dr-andrea-malgara) !Pressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43455/4573302OTS: TELE 5Original-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell