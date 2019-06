Fernsehen in der DDR: ZDFinfo-Doku über Sandmann, Propaganda und ein Kessel Buntes (FOTO)

Mainz (ots) -Das Fernsehen der DDR war fest in der Hand der RegierungsparteiSED und unterlag der ständigen Kontrolle und Anleitung durchPartei-Funktionäre. Doch auch der Klassenkampf brauchte mal einePause - und so gab es neben Propagandasendungen auch unterhaltendeFormate. Die Dokumentation "Fernsehen in der DDR - Sandmann,Propaganda und ein Kessel Buntes" stellt am Freitag, 7. Juni 2019,20.15 Uhr, in ZDFinfo die sieben kuriosesten Sendungen desOst-Fernsehens und deren Macher vor.Die bekannteste dürfte der "Sandmann" sein. Am 22. November 1959ging er auf Sendung, knapp vor dem Konkurrenten aus dem Westen. Nebenden Geschichten von Fuchs und Elster, Pittiplatsch undSchnatterinchen bot der "Sandmann" Ratschläge für Gesundheit undKörperpflege, präsentiert von "Frau Puppendoktor Pille", dargestelltvon Urte Blankenstein. Die Schauspielerin tourt noch heute durch denOsten und knüpft mit ihrem Programm an die Sandmann-Geschichten an.Das Nachrichtenflaggschiff des DDR-Fernsehens war die "AktuelleKamera". Die Berichterstattung konzentrierte sich vor allem auf diesozialistische Planerfüllung in Industrie und Landwirtschaft und aufdie alles bestimmende SED. Nach der Wende schaffte die "AktuelleKamera" den Neustart und wurde bis zur Auflösung des DeutschenFernsehfunks Ende 1991 ausgestrahlt.Zu den Sendungen mit Kultcharakter gehörte "Willi SchwabesRumpelkammer", die ab 1955 ausgestrahlt wurde. Der Schauspieler WilliSchwabe präsentierte Ausschnitte alter deutscher Filmklassiker ausden 1920er bis 1940er Jahren, vor allem aus dem Ufa-Filmarchiv. DieSendung lief alle vier Wochen, 35 Jahre lang.Im März 1960 startete die wohl umstrittenste Polit-Sendung desDDR-Fernsehens: "Der schwarze Kanal". Karl-Eduard von Schnitzlerkommentierte mit scharfer Zunge das Tagesgeschehen im Westen. EndeOktober 1989 musste er sich auf seinem Sendeplatz verabschieden.1972 versuchte das DDR-Fernsehen, mit einer neuen Show gegen dieKonkurrenz von ARD und ZDF zu punkten: "Ein Kessel Buntes" ging anden Start, ein Mix aus Musik, Artistik, Ballett und Kabarett. Anfangspräsentiert von den "Drei Dialektikern", drei Kabarettisten, die sichzunehmend von der Zensur gegängelt fühlten und kündigten. Danachprägten andere Moderatoren die Show, vor allem die Berlinerin HelgaHahnemann. Ebenfalls 1972 ging ein weiteres Unterhaltungsformat aufSendung: der Dauerbrenner "Außenseiter-Spitzenreiter" mit ReporterHans Joachim Wolle, präsentiert von Hans-Joachim Wolfram.Im Wendejahr 1989 startete die Jugendsendung "Elf99", eineMischung aus Talk, Musik und unkonventionellen Beiträgen.Ursprünglich als eher unterhaltendes Format angelegt, wurde sie durchdie aktuellen Ereignisse der Wendezeit stark politisiert. Nach demEnde des Deutschen Fernsehfunks am 31.Dezember 1991 wurde das Magazinnoch zwei Jahre im Privatfernsehen ausgestrahlt.Die Dokumentation "Fernsehen in der DDR - Sandmann, Propaganda undein Kessel Buntes" von Matthias Hoferichter und Andreas Vennewald istunter anderem erneut am Freitag, 14. Juni 2019, 7.00 Uhr und 17.30Uhr, sowie am Freitag, 5. Juli 2019, 21.45 Uhr, in ZDFinfo zu sehen.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/fernseheninderddrZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFinfohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell