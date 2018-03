Fernpendeln belastet die Psyche

Berlin (ots) - Mit der Entfernung zwischen Wohn- und Arbeitsortsteigt bei Pendlern die Wahrscheinlichkeit für eine psychischeErkrankung. Das ist das Ergebnis einer Fehlzeitenanalyse desWissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO). Die Fehltage aufgrundpsychischer Erkrankungen liegen bei Arbeitnehmern, die mindestens 500Kilometer zum Arbeitsplatz pendeln, um 15 Prozent höher als beidenjenigen, die maximal zehn Kilometer Wegstrecke zurücklegen müssen."Lange Fahrstrecken zum Arbeitsort belasten die Psyche. Wird dieDistanz zum Arbeitsort durch einen Wohnortwechsel verkürzt, kann dierelative Wahrscheinlichkeit von Fehltagen aufgrund einer psychischenErkrankung um bis zu 84 Prozent reduziert werden", so HelmutSchröder, Stellvertretender Geschäftsführer des WissenschaftlichenInstituts der AOK (WIdO). Dies konnte mit Hilfe einer Analyse derArbeitsunfähigkeiten der AOK-versicherten Beschäftigten in denletzten fünf Jahren ermittelt werden.Bei knapp 58 Prozent der mehr als 13 Millionen erwerbstätigenAOK-Mitglieder des Jahres 2017 liegen Wohn- und Arbeitsort bis zu 10Kilometer auseinander. Dahingegen müssen 10,6 Prozent von ihnenDistanzen von mehr als 50 Kilometern zum Arbeitsort überbrücken. IhrAnteil ist in den letzten fünf Jahren von 9,8 auf 10,6 Prozentgestiegen. Am deutlichsten sind die Pendelstrecken bei den 30 bis39-Jährigen (durchschnittliche Distanz 26,5 Kilometer). Tendenziellnehmen Männer einen längeren Arbeitsweg in Kauf als Frauen (Distanz26,2 zu 20,4 Kilometer).AOK-versicherte Beschäftigte, die maximal 10 Kilometer Wegstreckezum Arbeitsplatz zurücklegen, wiesen 2017 durchschnittlich 11Arbeitsunfähigkeitsfälle je 100 Mitglieder aufgrund psychischerErkrankungen auf. Bei einer Wegstrecke von mindestens 50 Kilometernsind es bereits 12 und bei mehr als 500 Kilometern zur Arbeit warenes 12,6 Fälle. Nicht nur die Anzahl der Krankschreibungen, auch diedurchschnittlichen Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungensteigen dabei von 2,9 auf 3,4 Fehltage pro AOK-Mitglied. Treiber istdabei die Diagnose "Reaktionen auf schwere Belastungen undAnpassungsstörungen" (ICD F43). Hierunter fallen depressiveVerstimmungen, Ängste, Sorgen und das Gefühl, mit den alltäglichenGegebenheiten nicht zurechtzukommen.Für seine Analysen hat das WIdO auch die Fehltage-Verläufeinnerhalb eines Fünfjahreszeitraumes dahingehend analysiert, ob einWohnortwechsel mit einer Veränderung der Entfernung zum ArbeitgeberAuswirkungen auf die Fehltage aufgrund von psychischen Erkrankungenhat. Bei den knapp 5 Millionen kontinuierlich AOK-versichertenBeschäftigten haben 5,1 Prozent in diesem Zeitraum die Entfernungzwischen Wohn- und Arbeitsort verkürzt, bei 6,1 Prozent ist dieStrecke länger geworden. Bei einem Vergleich der Fehltage ein Jahrvor und ein Jahr nach dem Wohnortwechsel zeigt sich: Bei einerVerkürzung der Wegstrecke steigen die psychisch bedingten Fehlzeitenunterdurchschnittlich, eine Verlängerung erhöht sieüberdurchschnittlich. Bei der Gruppe der Arbeitnehmer, die nach einemWohnortwechsel zu Fernpendlern werden, also einen Fahrweg vonmindestens 50 Kilometern zum Arbeitsort in Kauf nehmen, war derAnstieg der Fehltage aufgrund von psychischen Erkrankungen am größten(plus 54,4 Prozent). Kann die Distanz hingegen auf unter 50 Kilometerverkürzt werden, ist der Anstieg mit 7,9 Prozent deutlich geringer.In der Vergleichsgruppe derjenigen, die in den letzten fünf Jahrenkeinen Wohnortwechsel vorgenommen haben, lag der Anstieg bei 49,4Prozent."Vergleicht man Beschäftigte, die in einem Fünfjahreszeitraumnicht umgezogen sind, mit denjenigen, die durch einen Umzug ihrenArbeitsweg auf unter 50 Kilometer verkürzen konnten, zeigt sich, dassdie relative Veränderung der Fehltage aufgrund einer psychischenErkrankung um bis zu 84 Prozent sinkt", so Helmut Schröder. "Es lohntsich also, wenn Beschäftigte ihren Arbeitsweg verkürzen oderArbeitgeber ihre Mitarbeiter beispielsweise bei der Wohnungssuche vorOrt unterstützen."In den letzten Jahren kann unter allen Beschäftigten einkontinuierlicher Anstieg von Ausfallzeiten aufgrund psychischerErkrankungen beobachtet werden. Angesichts von großen Studien inDeutschland, die keine Zunahme von psychischen Störungen inDeutschland verzeichnen, sind die Gründe einer Verlagerung inRichtung psychischer Erkrankungen nicht abschließend geklärt. "Eswird deutlich, dass Arbeitnehmer, die lange Anfahrtswege zur Arbeitin Kauf nehmen, psychischen Belastungen ausgesetzt sind. So eröffnetdie Arbeitsstelle in einer anderen Stadt beispielsweise neue Lern-und Entwicklungschancen, ist aber eben auch mit Risiken verbunden",sagt Schröder.Krankenstand bleibt stabilInsgesamt ist der Krankenstand im Jahr 2017 wie in den beidenVorjahren mit 5,3 Prozent konstant geblieben. Damit hat jederAOK-versicherte Beschäftigte im Durchschnitt 19,4 Tage aufgrund einerärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im Betrieb gefehlt. DieFehltage aufgrund psychischer Erkrankungen sind in den letzten 10Jahren konstant angestiegen (67,5 Prozent). Psychische Erkrankungenführen außerdem zu langen Ausfallzeiten. Mit 26,1 Tagen je Falldauerten sie mehr als doppelt so lange wie der Durchschnitt mit 11,8Tagen je Fall im Jahr 2017.Der Analyse des WIdO liegen die Daten von 13,2 MillionenAOK-versicherten Arbeitnehmern zugrunde, die 2017 in mehr als 1,5Millionen Betrieben beschäftigt waren.