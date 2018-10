Fernflüge - Wer Sitzplätze reserviert, zahlt kräftig drauf

Buxtehude (ots) - Die Billigflieger haben es vorgemacht, nunziehen immer mehr renommierte Fluggesellschaften nach: Kunden, dieihren Sitzplatz bei der Buchung online reservieren wollen, werdendafür kräftig zur Kasse gebeten.Die Redaktion von REISE & PREISE und www.REISE-PREISE.derecherchierte die Zusatzgebühren der wichtigsten internationalenAirlines Richtung Asien und Australien in der Economy Class.Erstaunliches Ergebnis: Nur noch bei vier Gesellschaften - Asiana,Oman Air, Qatar Airways und Thai Airways - ist eineSitzplatzreservierung grundsätzlich kostenlos. Andere Airlines wieLufthansa und Condor verlangen dafür stets eine Gebühr.Überprüft wurde die Preisgestaltung am Beispiel eines Fluges vonFrankfurt nach Bangkok und zurück. Hier berechnet Condor für dieReservierung EUR 40, Lufthansa nimmt EUR 70 und Swiss sogar EUR 90für Familien, die besonders auf Sitzplatzreservierungen angewiesensind, eine äußerst kostspielige Angelegenheit.Kompliziert wird die Sachlage bei den Airlines, die mehrereEcomomy-Ticket-Variationen anbieten: Bei einigen ist dann nur bei denbilligen Tarifen die Reservierung kostenpflichtig. Emirates verlangtim »Saver«-Tarif beispielsweise stolze EUR 100, weil sich die Gebührfür den Returnflug aus vier Flugsegmenten à EUR 25 zusammensetzt. Beianderen Gesellschaften können in den billigsten Tarifklassen garkeine Sitze reserviert werden. Da muss der Kunde mit dem vorliebnehmen, was übrig bleibt.Richtig teuer wird eine Reservierung für diejenigen, die auf demlangen Flug ein bisschen mehr Platz haben möchten, um die Beineauszustrecken: Die sogenannten XL-Plätze - zumeist die an denNotausgängen - werden in der Regel teuer verkauft. Die Preisspannereichte im Test von moderaten EUR 122 (Air India) bis zu horrendenEUR 407 (Etihad). Andere Fluggesellschaften wie Korean Air und QatarAirways vergeben die Plätze an den Notausgängen wie früher nur amCheck-in, weil sie sichergehen wollen, dass die Passagiere im Falleeines Falles auch dazu in der Lage wären, mitzuhelfen.Den vollständigen Test, in dem außerdem die Zusatzgebühren fürGepäck aufgeschlüsselt werden, finden Sie in der aktuellen Ausgabevon REISE & PREISE, die ab 10. Oktober im Zeitschriftenhandelerhältlich ist.Pressekontakt:Gern schicken wir Ihnen den Testbeitrag zu: Telefon 04161-7169-0,oliver.kuehn@reise-preise.deOriginal-Content von: REISE & PREISE Verlags GmbH, übermittelt durch news aktuell