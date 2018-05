Ab in die Ferne - Tipps für junge Weltenbummler (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag:In den USA studieren, für ein Jahr als Au Pair nach Paris oder mitdem Rucksack quer durch Asien - vor allem junge Menschen zieht esimmer häufiger ins Ausland, um dort für einige Monate oder sogarJahre zu leben. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: FremdeKulturen und Länder entdecken, neue Erfahrungen sammeln und an seineGrenzen gehen. Damit die jungen Weltenbummler und auch die Elternganz entspannt dem Abenteuer entgegen blicken können, hat meinKollege Oliver Heinze ein paar Tipps, was es bei der Vorbereitung zubeachten gilt.Sprecher: Ein Jahr ins Ausland: Dafür steht einem die ganze Weltoffen. Bei der Wahl des richtigen Landes helfen verschiedeneKriterien, sagt Birgit Dreyer von der ERV.O-Ton 1 (Birgit Dreyer, 22 Sek.): "Dazu gehört zum einen dasdortige Klima, die aktuelle Sicherheitslage und die politischeSituation. Und wichtig ist es auch, sich über die Hygiene- undGesundheitsstandards dort zu informieren. Gerade dort hat jeder soseine eigene 'Schmerzgrenze'. Um schnell einen Überblick zu bekommen,wie es in diesen Ländern aussieht, empfehle ich immer, sich auf denSeiten des Auswärtigen Amtes zu informieren."Sprecher: Bei Fernreisen auf jeden Fall spätestens zwölf Wochenvor Reiseantritt auch noch checken, welche Impfungen notwendig sind.Hier hilft das Centrum für Reisemedizin. Außerdem ist es wichtig,...O-Ton 2 (Birgit Dreyer, 28 Sek.): "...im Vorfeld eineReisekrankenversicherung mit einer 24-Stunden-Notrufhotlineabzuschließen. Dann hat man die Garantie, dass jederzeit jemanderreichbar ist, der kompetent weiterhelfen kann. Wir haben zumBeispiel Notrufzentralen über die ganze Welt verteilt. Dort wissendie Experten genau, was in einem Notfall zu tun ist. Sie stehen zumeinen als Dolmetscher in der Kommunikation mit den Ärzten zurVerfügung und übernehmen auch den Kontakt zur Familie des Krankenoder Verunglückten."Sprecher: Bei den Reisekrankenversicherungen gibt es allerdingsgroße Unterschiede. Deshalb immer genau prüfen, welche Ländertatsächlich abgedeckt werden und welche Kosten im Ernstfallübernommen werden. Aber aufgepasst: Viele Versicherungen greifen nurfür eine maximale Reisedauer von zwei Monaten.O-Ton 3 (Birgit Dreyer, 36 Sek.): "Wir bieten zum Beispiel eineigenes Paket für Studenten und Au Pairs - für junge Leute, diefreiwillig Arbeit oder soziale Dienste im Ausland machen möchten. Mitdiesem Paket können sie sich bis zu zwei Jahre absichern und sindsomit dann komplett über diesen ganzen Zeitraum versichert. Außerdemwird bei dieser Versicherung sogar ein außerplanmäßiger Heimflugbezahlt, wenn zum Beispiel ein Angehöriger schwer krank sein sollte.Diese Versicherung hat noch einen Vorteil: sie kann jederzeit kurzvor der Reise abgeschlossen werden und sie ist zudem noch günstigerals eine normale Auslandsreisekrankenversicherung."Abmoderationsvorschlag:Weitere Tipps und Informationen zum speziellen Versicherungspaketfür Studenten und Au Pairs gibt es unter www.erv.de oderreiseversicherung.de.Pressekontakt:ERV PressestelleSabine MuthTel. 089/4166-1510Fax 089/4166-2510presse@erv.dewww.erv.deEuropäische Reiseversicherung AGPressestelleRosenheimer Straße 11681669 MünchenOriginal-Content von: ERV (Europäische Reiseversicherung AG), übermittelt durch news aktuell