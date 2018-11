Das Fernduell um die Tabellenspitze zwischen dem BVB und dem FC Bayern am Samstagnachmittag, das Topspiel Hertha gegen Leipzig am Abend live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Die Bundesliga im Torrausch: Bislang 3,11 Tore pro Spiel - mehrTore pro Partie fielen in den vergangenen 30 Jahren nur ein Mal(2013/14)- Die Original Sky Konferenz am Samstagnachmittag mit Bayern -Freiburg und Wolfsburg - Dortmund live und exklusiv- Das "Krombacher Topspiel der Woche" Hertha BSC - RB Leipzig imAnschluss live und exklusiv- Der "Super Sonntag" ab 14.30 Uhr live mit Leverkusen -Düsseldorf und Mainz - Bremen live und exklusiv- "Bundesliga kompakt" mit den ausführlichen Highlights von VfBStuttgart - Eintracht Frankfurt am Freitag ab 22.30 Uhr- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohneVertragsbindung bei allen Spielen live dabei seinEine Woche vor dem großen Gipfeltreffen zwischen dem BVB und demFC Bayern steht in der Bundesliga auch an diesem Wochenende der Kampfum die Tabellenspitze im Mittelpunkt. Nach dem Unentschieden derDortmunder gegen die Hertha sind die Bayern wieder in Schlagdistanzund könnten den Borussen am Samstagnachmittag die Tabellenführungentreißen.Insgesamt berichtet Sky am "Super Samstag" und "Super Sonntag"jeweils sieben Stunden live und überträgt acht Partien des 10.Spieltags live und exklusiv. Die Begegnungen am Samstagnachmittag um15.30 Uhr zeigt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der OriginalSky Konferenz.Der "Super Samstag" mit Bayern - Freiburg und Wolfsburg - Dortmundam Nachmittag, Hertha - Leipzig am AbendAm Samstag meldet sich Moderatorin Esther Sedlaczek um 14.00 Uhraus dem Studio. An ihrer Seiten werden die Sky Experten ChristophMetzelder und Reiner Calmund die Partien des Nachmittags besprechenund die Begegnungen im Anschluss in "Alle Spiele, alle Tore - Diebwin Highlight Show" analysieren.Unter anderem tritt um 15.30 Uhr der Tabellenführer BorussiaDortmund beim VfL Wolfsburg an. Der noch immer ungeschlagene BVBkassierte am vergangenen Wochenende in letzter Minute noch denAusgleich und spielte gegen Hertha BSC nur Unentschieden. Mit demgleichzeitigen Sieg in Mainz konnte sich der FC Bayern auf Platz zweiin der Tabelle schieben und bis auf zwei Punkte an den Spitzenreiterheranrücken. An diesem Samstagnachmittag könnte der Rekordmeistereine Woche vor dem Topspiel in Dortmund wieder die Tabellenführungübernehmen. Voraussetzung wäre ein Heimsieg gegen Freiburg und dieerste Saisonniederlage des BVB in Wolfsburg. In den weiteren Partiendes Nachmittags treffen Schalke auf Hannover, Leverkusen aufHoffenheim und Augsburg auf Nürnberg.Im Anschluss ab 17.30 Uhr begrüßen Sebastian Hellmann und SkyExperte Lothar Matthäus die Zuschauer im Berliner Olympiastadion. Im"Krombacher Topspiel der Woche" empfängt die Hertha denTabellennachbarn aus Leipzig. Der Sieger der Partie würde denAnschluss an die Tabellenspitze wahren.Der "Super Sonntag" mit Leverkusen - Düsseldorf und Mainz - BremenKomplettiert wird der 10. Spieltag am "Super Sonntag". Im frühenSpiel des Tages wollen Heiko Herrlich und seine Leverkusener nach dem6:2-Befreiungsschlag in Bremen im Rheinderby gegen Düsseldorfnachlegen. Mit einem Sieg könnte die Werkself in die obereTabellenhälfte vorrücken. Der Gegner aus Düsseldorf will nach zuletztfünf Niederlagen in Serie den Abwärtstrend stoppen. Im zweiten Spieldes Tages empfängt der 1. FSV Mainz 05 den SV Werder Bremen.Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann führen ab 14.30 Uhrdurch den Bundesliga-Sonntag und analysieren die Begegnungen."Bundesliga kompakt" mit Stuttgart gegen Frankfurt FreitagabendBereits am Freitagabend zeigt Sky in "Bundesliga kompakt"unmittelbar nach Spielende um 22.30 Uhr eine ausführlicheSpielzusammenfassung der Partie zwischen dem VfB Stuttgart undEintracht Frankfurt.Mit Sky Ticket auch ohne Vertragsbindung live dabei seinMit Sky Ticket können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kundensind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne langeVertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietetSky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs,Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Mit der Sky Sport App mit In-Match Videos bereits während derSpiele Highlights sehenMit der Sky Sport App haben Abonnenten des SkyFußball-Bundesliga-Pakets jetzt die Möglichkeit, sich In-Match Videos- Kurzvideos von Toren und weiteren Highlights der bei Sky liveübertragenen Bundesliga-Spiele - per Push-Benachrichtigung bereitswährend der 90 Minuten direkt auf das Smartphone schicken zu lassen.Fans erhalten Videos einzelner Spielszenen zugeschickt, die dann bisSpielende abrufbar sind.Der 10. Spieltag der Bundesliga am Samstag und Sonntag bei Sky undSky Go sowie ohne Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichenSky Sportsbars:Freitag:22.30 Uhr: "Bundesliga kompakt" mit Highlights von VfB Stuttgart -Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 1 HDSuper Samstag:14.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky SportBundesliga 1 HD Moderation: Esther Sedlaczek15.15 Uhr: FC Bayern München - SC Freiburg auf Sky SportBundesliga 2 HD15.15 Uhr: FC Schalke 04 - Hannover 96 auf Sky Sport Bundesliga 3HD15.15 Uhr: VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund auf Sky SportBundesliga 4 HD15.15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - TSG 1899 Hoffenheim auf Sky SportBundesliga 5 HD15.15 Uhr: FC Augsburg - 1. FC Nürnberg auf Sky Sport Bundesliga 5HD17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight-Show" aufSky Sport Bundesliga 2 HD Moderation: Esther Sedlaczek17.30 Uhr: Das "Krombacher Topspiel der Woche" Hertha BSC - RBLeipzig auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport UHD Moderation:Sebastian HellmannSuper Sonntag:10.45 Uhr: "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" auf Sky Sport News HD14.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf und 1.FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 1 HDModeration: Michael Leopold19.55 Uhr: "Sky90" auf Sky Sport Bundesliga 1 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell