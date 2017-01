Das Fernduell an der Bundesliga-Spitze: die Bayern in Bremen und Leipzig im Verfolgerduell gegen Hoffenheim am Samstagnachmittag live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -- Jörg Wontorra am Samstag ab 14.00 Uhr Gast in Bremen- Außerdem: Schalke - Frankfurt am Freitag, das Niederrhein-DerbyLeverkusen - Gladbach am Samstagabend und Mainz - BVB am Sonntag live- Michael Frontzeck am Samstag ab 17.15 Uhr bei "08000 - du bistdr@uf!" frei empfangbar auf Sky Sport News HDAnstoß zu Hälfte zwei: Nach dem Start in das Fußballjahr amvergangenen Wochenende startet die Bundesliga mit dem 18. Spieltag indie Rückrunde. Fans dürfen sich unter anderem auf dasbayerisch-sächsische Fernduell an der Tabellenspitze freuen.Nachdem Moderator Michael Leopold und Sky Experte Dietmar Hamannden Spieltag am Freitag ab 19.30 Uhr mit FC Schalke gegen EintrachtFrankfurt eröffnen, meldet sich Moderatorin Esther Sedlaczek amSamstag um 14.00 Uhr gemeinsam mit Jörg Wontorra, der ab derkommenden Saison seine eigene Sendung bei Sky Sport News HDmoderieren wird. Im Bremer Weserstadion empfängt der SV Werder denTabellenführer FC Bayern München. Zeitgleich steigt in Leipzig dasVerfolgerduell zwischen dem Tabellenzweiten RB und derdrittplatzierten TSG Hoffenheim, die als einziges Team allereuropäischen Top-Ligen in der laufenden Saison noch ungeschlagen ist.Das Niederrhein-Derby am Samstagabend, Tuchels Rückkehr nach Mainzam SonntagIm Anschluss an die Nachmittagsspiele kommt es im "bwin Topspielder Woche" zum Niederrhein-Derby zwischen Bayer Leverkusen undBorussia Mönchengladbach. Die Werkself kehrte vergangene Woche miteinem 3:1-Sieg gegen Hertha BSC erfolgreich aus der Winterpausezurück, während die Gladbacher im ersten Spiel unter Trainer DieterHecking nicht über ein Remis in Darmstadt hinaus kamen. ModeratorSebastian Hellmann mit den Sky Experten Lothar Matthäus und ChristophMetzelder melden sich am Samstag um 17.30 Uhr aus Leverkusen.Komplettiert wird der 18. Spieltag am Sonntagabend ab 19.30 Uhrbei "Sky90 - die Kia Fußballdebatte", direkt im Anschluss an dasspäte Sonntagsspiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und BorussiaDortmund. Neben Thomas Tuchels Rückkehr an die alte Wirkungsstättesteht dort vor allem die Rückkehr Pierre-Emerick Aubameyangs imMittelpunkt, der unter der Woche mit Gabun beim Afrika-Cup ausschiedund nun wieder für den BVB auf Torejagd gehen will."08000 - du bist dr@uf" am Samstag ab 17.15 Uhr auf Sky Sport NewsHDIm Anschluss an die Begegnungen am Samstagnachmittag können dieZuschauer auf Sky Sport News HD ab 17.15 Uhr in "08000 - du bistdr@uf!" ihre Meinung äußern und mit Moderator Maik Nöckerdiskutieren. Zu Gast ist dieses Mal Michael Frontzeck. Als Spielerwar Frontzeck unter anderem für Borussia Mönchengladbach, den VfBStuttgart und Manchester City aktiv. Als Trainer stand er zuletzt fürHannover 96 an der Seitenlinie.Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damitfür alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel,IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar. Ausführliche Informationen zumEmpfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshdabrufbar.Der 18. Bundesliga-Spieltag bei Sky und Sky Go sowie ohne langeVertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:Freitag:19.30 Uhr: FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt auf Sky SportBundesliga 1 HD und Sky Bundesliga UHDSamstag:14.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky SportBundesliga 1 HD15.15 Uhr: SV Werder Bremen - FC Bayern München auf Sky SportBundesliga 2 HD und Sky 3D15.15 Uhr: RB Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim auf Sky SportBundesliga 3 HD15.15 Uhr: FC Ingolstadt 04 - Hamburger SV auf Sky SportBundesliga 4 HD15.15 Uhr: SV Darmstadt 98 - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 5HD15.15 Uhr: VfL Wolfsburg - FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 6HD17.30 Uhr: "bwin Topspiel der Woche": Bayer 04 Leverkusen -Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und über dieTaktik-Cam auf Sky Bundesliga 3 HDSonntag:15.00 Uhr: SC Freiburg - Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 2 HD17.00 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund auf Sky SportBundesliga 1 HD19.30 Uhr: "Sky90 - die KIA Fußballdebatte" auf Sky SportBundesliga 1 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell