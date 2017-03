Ferndiagnosen - Was Videosprechstunden leisten können

Baierbrunn (ots) - Sprechstunde per Webcam in Deutschland? Nochgilt das Fernbehandlungsverbot: Der Arzt muss den Patientenunmittelbar sehen, um Diagnosen stellen zu können. Aber ab Mitte desJahres vergüten Krankenkassen Videosprechstunden, wenn Patientenbereits bei dem Mediziner in Behandlung sind, berichtet dasTablet-Magazin "Apotheken Umschau elixier" (Ausgabe vom 1. März2017). Die Deutschen sind Videosprechstunden nicht abgeneigt: Ineiner Umfrage gaben immerhin zwei Drittel der Teilnehmer an, siegelegentlich nutzen zu wollen. Dass der persönliche Arztkontakt abergänzlich entfällt, glaubt zum Beispiel der HNO-Arzt Dr. LotharBleckmann aus Kleve nicht. Er kontrolliert den Genesungsfortschritteiniger Patienten schon jetzt per Videosprechstunde. "Selbst wenneines Tages das Fernbehandlungsverbot fällt, muss ich als HNO-Arztimmer noch in Nase, Ohren und Mund schauen, um eine Diagnose zustellen. Per Internet geht das nicht."Dieser Text ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das digitale Magazin "Apotheken Umschau elixier" erscheint allezwei Wochen neu. Es ist fester Bestandteil der individuellenTablet-Apps, die viele Apotheken als Service für ihre Kundenanbieten. Die Apotheken-Apps sind kostenlos im App Store oder PlayStore erhältlich.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau elixier, übermittelt durch news aktuell