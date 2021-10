Fernbusse: Fahrgastrückgang im Linienverkehr um 70 % im Jahr 2020

WIESBADEN (ots) -Bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie gingen im Jahr 2020 die Fahrgastzahlen im Linienverkehr mit Fernbussen um 70 % auf fast 6,5 Millionen Fahrgäste zurück. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, entfielen davon auf den Inlandsverkehr 4,8 Millionen Fahrgäste (- 69 %) und auf den grenzüberschreitenden Verkehr 1,7 Millionen Fahrgäste (- 74 %). Die stärkeren Rückgänge im grenzüberschreitenden Verkehr dürften unter anderem auf Reisewarnungen und Grenzschließungen zurückzuführen sein.Die Beförderungsleistung - also die von allen Fahrgästen zurückgelegte Strecke - ging gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 ebenfalls um 70 % auf fast 1,9 Milliarden Personenkilometer zurück. Auch hier war der Inlandsverkehr (- 68 %) nicht so stark von den Rückgängen betroffen wie der grenzüberschreitende Fernbusverkehr (- 73 %).Der durchschnittliche Auslastungsgrad der Plätze je Fernbus lag 2020 mit 44 % deutlich unter dem Vorjahreswert von 54 %. Der Auslastungsgrad errechnet sich durch die Relation der Personenkilometer zum Beförderungsangebot.Die vollständige "Zahl der Woche" sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Personenverkehrsstatistik,Telefon: +49 611 75 4852,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell