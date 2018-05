Fernanda Brandão wird Schirmherrin des DEICHMANN-Förderpreises für Integration (FOTO)

Essen (ots) -Die Moderatorin und Schauspielerin Fernanda Brandão ist 2018 dieneue Schirmherrin des DEICHMANN-Förderpreises. Auch für sie spieltdas Thema Integration eine besondere Rolle: Mit gerade einmal neunJahren wanderte sie zusammen mit ihrer Mutter von Rio de Janeiro nachHamburg aus - kein leichter Schritt. In der Schule hatte sie zunächstmit der Sprache und dem neuen Umfeld zu kämpfen. "Doch einigeMenschen haben nie aufgehört, an mich zu glauben, das gab mir Kraft",sagt Brandão heute. Genau hier setzt der DEICHMANN-Förderpreis an undzeichnet Unternehmen, Vereine, Schulen und öffentliche Initiativenaus, die es sich zum Ziel gesetzt haben, benachteiligten Kindern undJugendlichen die Integration zu erleichtern. Bewerbungen werden nochbis zum 30. Juni 2018 unter http://deichmann-foerderpreis.deangenommen. Der Preis ist mit insgesamt 100.000 Euro dotiert.Wie wichtig Unterstützung ist, weiß Fernanda Brandão aus eigenerErfahrung: Mit neun Jahren zog die Sängerin von Brasilien nachDeutschland: "In den ersten Jahren war die deutsche Sprache einHandicap für mich", erinnert sich Brandão. "Durch die vielenRückschläge wurde meine Motivation, mich in der Schule anzustrengen,immer geringer, sodass mir sogar mit einem Rauswurf gedroht wurde.Ich musste mir häufig anhören, dass aus mir nie etwas Ordentlicheswird." Doch die junge Brasilianerin schaffte die Wende! Dank ihrerMutter, die sie ermutigte, ihre Leidenschaft mit dem Beruf zuverbinden, startete Brandão bereits mit 16 Jahren ihre Tanz- undBerufskarriere - als jüngste diplomierte FitnesstrainerinDeutschlands! Dafür plädiert Brandão jetzt auch als neue Schirmherrindes Förderpreises: "Wir brauchen Unterstützer, die Jugendlichenhelfen, Orientierung zu finden". Denn heutzutage brechen immer mehrLehrlinge ihre Ausbildung vorzeitig ab: Jeder Vierte löst seinenArbeitsvertrag frühzeitig auf, wie aktuelle Zahlen der Bundesagenturfür Arbeit ergeben haben. Doch es gibt Unternehmen, die genau hieransetzen und Jugendlichen, die ihre Ausbildung oder Schullaufbahnabgebrochen haben, eine zweite Chance geben. Initiativen, dieFreizeit- und Bildungsangebote für Benachteiligte organisieren, oderSchulen, die speziellen Sprachunterricht für Geflüchtete anbieten.Ihre Projekte sollen Kindern und Jugendlichen mit und ohneMigrationshintergrund die nötige Unterstützung auf verschiedenenEbenen bieten. Dieses außerordentliche Engagement würdigt derDEICHMANN-Förderpreis.Fernando Brandão kündigte ihre Schirmherrschaft beim HamburgerVerein SchlauFox e.V. an und rief Initiativen auf, sich für denaktuellen Wettbewerb zu bewerben. Was der Förderpreis bewirken kann,ist bei SchlauFox e.V. zu beobachten. Der Landessieger von 2016feiert dieses Jahr bereits sein 10-jähriges Bestehen und konnte seineProgramme seit der Auszeichnung weiterentwickeln. Mit seinerFörderarbeit trägt er dazu bei, dass benachteiligte Kinder undJugendliche bessere Erfolge auf ihrem individuellen Bildungswegerzielen. Für das Programm "Ankerlicht" beispielsweise engagierensich mittlerweile mehr als 80 Ehrenamtliche. Es unterstütztjugendliche Geflüchtete beim Lernen von Deutsch und anderen Fächern,bei der Vorbereitung auf Klassenarbeiten und Abschlussprüfungen undbei der Entwicklung schulischer und beruflicher Ziele.Bewerbungsfrist läuft bis 30. Juni 2018Alle Initiativen, die sich für benachteiligte Kinder oderJugendliche engagieren, können sich bis zum 30. Juni 2018 überhttp://deichmann-foerderpreis.de bewerben. Dort sind auch dieBewerbungsunterlagen anzufordern, ebenso wie im Wettbewerbsbüro unterder Telefonnummer 0180 / 5010759 (14 ct/Min.). DerDEICHMANN-Förderpreis ist insgesamt mit 100.000 Euro dotiert.Pressekontakt über Wettbewerbsbüro:P.U.N.K.T. PR GmbH, Völckersstraße 44, 22765 Hamburg,Telefon: 040/853760-0, E-Mail: info@punkt-pr.deOriginal-Content von: DEICHMANN SE, übermittelt durch news aktuell