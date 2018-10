Ferkelkastration: Tierschutzverbände halten Fristverlängerung für verfassungswidrig

Berlin (ots) - Das Bündnis für Tierschutzpolitik* und der DeutscheTierschutzbund fordern in einer öffentlichen Stellungnahme dasfristgerechte Ende der betäubungslosen Ferkelkastration wiegesetzlich beschlossen zum 1. Januar 2019. Die Verbände halten es ausrechtlicher, wissenschaftlicher und ethischer Sicht für unhaltbar,männlichen Ferkeln weiterhin ohne Betäubung die Hoden zu entfernen.Mit dem im Grundgesetz verankerten Staatsziel Tierschutz ist dieschmerzhafte Amputation nicht vereinbar, zumal es ausreichendAlternativen gibt.Nach Ansicht der Tierschutzorganisationen ist eine Verlängerungder bis Jahresende geltenden Ausnahmeregelung verfassungswidrig.Dabei verweisen sie auf die Positionen mehrerer renommierterRechtsgutachter. Denn zur Kastration ohne Betäubung stehen bereitspraxisreife Alternativen zur Verfügung: die Jungebermast, die Impfunggegen den Ebergeruch (Immunokastration) sowie eine Kastration beivollständiger Schmerzausschaltung unter Narkose.»Weder das Bundeslandwirtschaftsministerium noch dieInteressenvertretungen der Landwirtschaft haben die vergangenen Jahregenutzt, die vorhandenen Alternativen in den Betrieben flächendeckendumzusetzen«, sagt Konstantinos Tsilimekis, Sprecher des Bündnissesfür Tierschutzpolitik und Geschäftsleiter der Albert SchweitzerStíftung für unsere Mitwelt. »Eine Verlängerung der Frist würde fürMillionen von Ferkeln auf unbestimmte Zeit weitere Qualen bedeuten.«»Der Aufschub dient der Bundesregierung vor allem dazu, derKastration unter Lokalanästhesie den Weg zu ebnen. Dieser 'vierteWeg' ist jedoch aus Tierschutzsicht keine Alternative«, ergänztThomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes. Die bishernoch nicht zugelassene Methode wäre für die ferkelproduzierendenBetriebe mit dem geringsten Aufwand verbunden, ginge aber ebenfallserheblich zu Lasten der Tiere.Die Tierschutzorganisationen sprechen sich deutlich gegen dieFerkelkastration unter Lokalanästhesie durch die Tierhalter aus undteilen damit die Position etlicher Verbände aus der Tierärzteschaft.Sie lehnen die von Bundeslandwirtschaftsministerium undFleischindustrie fokussierte Maßnahme aus Tierschutzgründen ab: Eserfolgen bis zu vier äußerst schmerzhafte Injektionen in Hoden undSamenstrang. Die Tierärzteschaft und die Tierschutzorganisationenbezweifeln zudem, dass Tierhalter diese Methode korrekt durchführen.Darüber hinaus kritisieren sie an der Lokalanästhesie, dass sie denSchmerz bei der Hodenentfernung nicht ausreichend ausschaltet.Seit der Änderung des Tierschutzgesetzes von 2013 bestand für diebetäubungslose Ferkelkastration eine Übergangsfrist von fünf Jahren.Die Große Koalition will nun das damals beschlossene Verbot um zweiJahre verschieben und dazu in Kürze einen Gesetzentwurf im Bundestagvorlegen. Nach Beratungen im Parlament und den Fachausschüssen könnteder Bundestag schon im November über eine entsprechende Änderung desTierschutzgesetzes abstimmen.Unterwww.albert-schweitzer-stiftung.de/Position-Ferkelkastration-Frist.pdffinden Sie als PDF die gemeinsame Stellungnahme des Bündnisses fürTierschutzpolitik und des Deutschen Tierschutzbundes.*Das Bündnis für Tierschutzpolitik(www.buendnis-fuer-tierschutzpolitik.de) ist ein seit 2015bestehender Zusammenschluss der Tierschutzorganisationen AlbertSchweitzer Stiftung für unsere Mitwelt, Bundesverband Tierschutze.V., Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V., PROVIEH e.V. sowie VIERPFOTEN - Stiftung für TierschutzPressekontakt:Albert Schweitzer Stiftung für unsere MitweltAndreas GrabolleTel.: 030 - 400 54 68 15presse@albert-schweitzer-stiftung.deOriginal-Content von: Albert Schweitzer Stiftung f. u. Mitwelt, übermittelt durch news aktuell