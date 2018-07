Ferienstart: Im Umweltvergleich liegt die Bahn vorn / CO2, Luftschadstoffe, Energieeffizienz: In allen Kategorien ist der Zug der Primus

Berlin (ots) - Pünktlich zum Start der Sommerferien legt dieAllianz pro Schiene einen Umweltvergleich für Deutschland zwischenFlieger, Pkw, Bus, Lkw und Eisenbahn vor. Für Reisende imFernverkehr, Pendler im Nahverkehr und ebenso für Verlader imGüterverkehr ergibt sich auf Grundlage neuester amtlicher Daten einRanking der Verkehrsträger in den wichtigsten Umweltkategorien: ImFokus der Allianz pro Schiene-Aufstellung stehenTreibhausgas-Emissionen, Energieverbrauch und Stickoxid-Ausstoß.Ergebnis: Im Personenverkehr liegt die Eisenbahn im Nah- undFernverkehr klar vor den anderen Verkehrsträgern Pkw, Flieger, Reise-oder Linienbus. Ebenfalls deutlich ist der Umweltvorsprung imGüterverkehr. Die Güterbahnen sind umweltschonender als Lkw undBinnenschiff. Für den Umweltvergleich der Verkehrsträger stützt sichdie Allianz pro Schiene auf Daten des Umweltbundesamtes (UBA).Bezugsgröße für die Emissionen ist in allen Kategorien dieVerkehrsleistung, gemessen in Personen- und Tonnenkilometern.Personen-Fernverkehr: Flieger, Bus, Pkw und ICE im VergleichIn den Kategorien Klimagase, Energieverbrauch undStickoxid-Ausstoß ist das Flugzeug das mit Abstand umweltschädlichsteVerkehrsmittel. An zweiter Stelle kommt der Pkw, während der Bus fürden Straßenverkehr gesehen die geringsten Umweltwirkungenverzeichnet. Wegen des hohen Ökostrom-Anteils im Bahnstrommix ist dieDeutsche Bahn mit ihrem Fernverkehr bei den Klimawirkungen undSchadstoffemissionen dennoch deutlich besser als der Reisebus.Personen-Nahverkehr: Pkw, Linienbus, Straßenbahn undEisenbahn-Nahverkehr im VergleichIm Nahverkehr ergibt sich im Vergleich der Verkehrsträger einFeld, das etwas kompakter ist als im Fernverkehr. Wieder ist der Pkwin allen Kategorien umweltschädlicher als die Eisenbahn: Bei denTreibhausgasen ist der Pkw zweimal so CO2 intensiv, beimEnergieverbrauch schneidet der Zug um den Faktor 2,5 besser ab. Beiden Stickoxid-Emissionen ist der Eisenbahnverkehr zweitbestesVerkehrsmittel - hinter U- und Straßenbahnen, die heute bereits zu100 Prozent elektromobil unterwegs sind.Güterverkehr: Umweltprimus sind die GüterbahnenDass die Bundesregierung den Güterverkehr auf der Schiene stärkenwill und dazu schon für 2018 die Trassenpreise für Güterbahnen senkenwird, basiert auf einem umweltpolitischen Kalkül. Verglichen mit demLkw stoßen Güterzüge 5-mal weniger CO2 aus und sind 5-mal soenergieeffizient. Ebenfalls umweltschonender als der Lkw ist dasBinnenschiff. Lediglich bei den Stickoxid-Emissionen haben dieBinnenschiffe die rote Laterne: Sie emittieren 11-mal so vieleStickoxide wie der Güterzug und überholen dabei sogar noch denStraßengüterverkehr.Elektromobil und mit hohem Ökostromanteil unterwegsWährend der Verkehrssektor 2017 insgesamt auf einen Anteil vonlediglich fünf Prozent beim Einsatz erneuerbarer Energien kommt,liegt der Ökostromanteil beim Bahnstrom-Mix mit 44 Prozent bereitsdeutlich über dem durchschnittlichen Ökoanteil im deutschen Strommixvon 36 Prozent. Auch bei der E-Mobilitätsquote fährt die Eisenbahnvorneweg: 90 Prozent der Verkehrsleistung wird bereits elektromobilerbracht. Der Wert wird sich weiter steigern: Die Regierungsparteienhaben sich vorgenommen, den Elektrifizierungsgrad des deutschenSchienennetzes bis 2025 von 60 auf 70 Prozent zu erhöhen.Allianz pro Schiene: Politik soll Rahmen für nachhaltigeVerkehrsmittelwahl setzen"Die Umwelt spielt bei der Urlaubsplanung sicher nicht die größteRolle", sagte der Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, DirkFlege, am Dienstag in Berlin. "Dennoch hat es jeder Urlauber auchselbst in der Hand, wie stark er die Umweltverträglichkeit seinerReise gewichten will." Umso entscheidender also, dass die Politik dierichtigen Rahmenbedingungen für die nachhaltige Verkehrsmittelwahlsetze. "Der Verkehr ist unter allen Sektoren der einzige, dessenTreibhausgas-Emissionen statt zu sinken sogar noch ansteigen", sagteFlege. "Die neue Bundesregierung hat deshalb große Aufgaben vor sich,wenn sie die eigenen ehrgeizigen Klimaziele erreichen will." DiePläne aus dem Koalitionsvertrag zur Stärkung der umweltverträglichenEisenbahn sollten daher möglichst schnell Realität werden. Flegeforderte eine Trassenpreissenkung nicht nur für den Güter-, sondernauch für den Personenverkehr, mehr Tempo beim Deutschlandtakt undbeim Sonderprogramm des Bundes für die Elektrifizierung weitererSchienenstrecken.Weitere Informationen:Alle Charts zum Umweltvergleich zum Umweltvergleich derVerkehrsträger zum Download auf www.allianz-pro-schiene.dePressekontakt:Dr. Barbara Mauersberg - PressesprecherinT 030.246 25 99 - 20 | E barbara.mauersberg@allianz-pro-schiene.de |W allianz-pro-schiene.deOriginal-Content von: Allianz pro Schiene, übermittelt durch news aktuell