Ferienprogramm auf der Landesgartenschau Würzburg (FOTO)

Würzburg (ots) -Für Kinder und Jugendliche ist in den Ferien auf derLandesgartenschau in Würzburg besonders viel geboten. An denwegbegleiteten Spielen, dem Aktivband Eschenallee und auf denvielfältigen Sport- und Spielstätten können Junge und jung Gebliebeneaktiv werden. Zum Entspannen und Verweilen laden Hängematten, Sesselund andere gemütliche Orte ein. Daneben gibt es viel Interessantesauf der Landesgartenschau zu entdecken: Programme undMitmachaktionen, Feste und Tanzaufführungen, Clownerie undSportaktionen ergänzen das Angebot für Kinder, Jugendliche undFamilien.FerienhighlightsIn den Ferien können Kinder täglich an der Schatzsuche im Geländeteilnehmen. Immer mittwochs ist das Skatemobil auf dem Platz vor demAmerican Diner und Mädchen können bei »Mädchenfußball - Mach mit!«aktiv werden.Ein besonderes Highlight ist sicher die DONIKKL-Mitmach-Show amSonntag, 12. August 2018, von 16.00 bis 17.00 Uhr auf der WVV-Bühneund der Besuch von Clown Muck am 11., 12. und 19. August, der jeweilsum 14:00 und 16:00 Uhr im Flying Circus bei einer clowneskenZaubermitmachshow tolle Luftballons modelliert und im Anschluss aufdem gesamten Gelände unterwegs ist. Am Sonntag, 26. August steigt dasgroße Familienfest. Ab diesem Tag können Kinder bis zum 30. Augustdie Boulderwand des Rock Inn am Food Court erklimmen. Spaß mit Physikerleben sie vom 27. bis 31. August im Flying Circus und gleichdanach, vom 1. bis 5. September, gibt es im Zirkuszelt Ferienspaß mit»Thommy dem Weltenbummler«.Das komplette Ferienprogramm steht zum Nachlesen auf der Websiteder Landesgartenschau unter Veranstaltungen/Ferienprogramm.Flying CircusIm »Flying Circus« fühlen sich vor allem unsere kleineren Gästemit ihren Begleitern wohl. Als Teil der Generationengärten wurde hierein ansprechender Bereich mit buntem Zirkuszelt und großzügigemAußengelände gestaltet. Neben vielen Bewegungsmaterialien gibt esauch Ausstellungsbeiträge des Kinder- und Jugendfarm Würzburg e.V.,des Kinderzentrum Spieli Zellerau und der Station Regenbogen derUni.-Klinik Würzburg. Der Taumelbalken ist eine echteHerausforderung, in der »Freien Manege« können Kunsttücke ausprobiertwerden, Federball, Fußbälle und vieles mehr stehen jederzeit zurVerfügung. Die Kinder können frei spielen oder die täglichen Aktionenim Flying Circus nach Lust und Laune nutzen. Die Öffnungszeitenwurden für die Ferienzeit verlängert auf 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr, beiSonderveranstaltungen ist der Flying Circus länger geöffnet.