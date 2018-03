Ferienimmobilien: Auslastung vs. Rendite / Deutschland punktet mit guter Vermietungsquote, im Ausland höhere Mieteinnahmen

Frankfurt, M. (ots) - Ob Eigenheim oder Ferienimmobilie:Deutschland als Standort ist begehrt. Seit 2015 investieren Käuferverstärkt in ein eigenes Urlaubsdomizil, und das insbesondere imeigenen Land. Das ergibt die "Marktstudie private Ferienimmobilien2018" von FeWo-direkt, Experte in der Online-Ferienhausvermietung,und Engel & Völkers. Fast jeder Dritte der knapp 2.500 für die Studiebefragten Eigentümer von Ferienimmobilien erwarb sein Urlaubshäuschenoder -apartment in den vergangenen drei Jahren und das zu einemDurchschnittspreis von 233.000 Euro. 64 Prozent dieser Käuferentschieden sich für eine Ferienimmobilie innerhalb Deutschlands undzahlten im Schnitt 209.500 Euro, nur ein Drittel kaufte imeuropäischen Ausland oder in Übersee (durchschnittlicher Kaufpreis:276.400 Euro). Vor knapp einem Jahrzehnt setzte die Hälfte derBefragten dagegen noch auf den ausländischen Ferienhausmarkt beieinem günstigeren durchschnittlichen Kaufpreis von 220.000 Euro proFeriendomizil.Die erhobenen Daten von FeWo-direkt und Engel & Völkers zeigen,dass vor allem die Nachfrage nach italienischen, spanischen undgriechischen Ferienimmobilien in den Jahren 2013 und 2014 zurückging.Seit 2016 erfreuten sich diese aber wieder eines gestiegenenKaufinteresses. Auch in den beiden Alpenanrainern Österreich undSchweiz wurde nach 2014 zunehmend weniger investiert, die Schweizerholte sich jedoch seit 2016 leicht.Aye Helsig, Regional Director Central Europe FeWo-direkt:"Deutschland wird als Investitionsstandort von deutschen Käufern seitJahren klar bevorzugt. Zum einen ist eine Ferienimmobilie inDeutschland für sie natürlich besser erreichbar, zum anderen sind fürdie Käufer im eigenen Land die spezifischen Vorschriften undVorgänge, die es bei einem Erwerb zu beachten gilt, besser bekanntund bei den Kaufverhandlungen fallen etwaige Sprachbarrieren weg. Wirsehen aber auch, dass die Eigentümer im Laufe der Zeit immerpreissensibler geworden sind. Daher sprechen die im Durchschnittgünstigen Preise in Deutschland ebenfalls für einen Kaufhierzulande."Kai Enders, Vorstandsmitglied der Engel & Völkers AG, ergänzt:"Beim Kauf einer Ferienimmobilie sollten Interessenten dreiwesentliche Kriterien beachten: eine erstklassige Lage mit guterInfrastruktur, eine hochwertige Ausstattung sowie eine stabileUrlaubernachfrage in der Region. Eine Top-Lage ist deshalb sowichtig, weil sie ausschlaggebend für eine erfolgreiche Vermietungist und sich darüber hinaus positiv auf den Wiederverkaufswert desObjekts auswirkt."Gute Vermietungsquoten für deutsche Ferienimmobilien, höhererMietumsatz im AuslandFür eine Ferienimmobilie im Inland sprechen neben Preis undbesserer Kenntnis des Marktes für viele Käufer auch noch andereGründe. Wer sich eine Ferienimmobilie im Inland zulegt, für den istder Analyse von FeWo-direkt und Engel & Völkers zufolge dasVermietungspotenzial im Vergleich wichtiger (40 Prozent) alsEigentümern von Auslandsimmobilien (35 Prozent). Die jährlichenMieteinnahmen fielen laut den Befragten der Studie mit rund 13.900Euro pro Objekt an ausländischen Standorten zwar höher aus als fürDomizile in Deutschland (12.100 Euro), jedoch waren im Auslandliegende Ferienhäuser und -wohnungen mit durchschnittlich 20 Wochenpro Jahr deutlich weniger ausgelastet als Inlandsunterkünfte (imSchnitt 26 Wochen/Jahr).Auch die Frage, ob eher Gebirgs- oder Küstenregionen eine bessereAuslastungsquote aufwiesen, beantwortet die Marktstudie. Laut denBefragten ließen sich Ferienimmobilien in den oder nahe den Bergenüber das Jahr gesehen deutlich öfter vermieten als Objekte inMeeresnähe. Im internationalen Vergleich waren Ferienunterkünfte inFranken mit durchschnittlich 29 Belegungswochen pro JahrSpitzenreiter der Top 10-Regionen mit der höchsten Jahresauslastung.Die Costa Blanca bildete hingegen das Schlusslicht mit 16 Wochen imSchnitt.Vermietung von Ferienimmobilien erzielt im Durchschnitt guteBruttorenditeBezüglich der Rentabilität von Ferienimmobilien zeigt die Analyse,dass die Vermietung des eigenen Ferienobjekts sich sowohl im In- alsauch im Ausland lohnt. Im Durchschnitt erzielten die Befragten proJahr eine Bruttorendite von sechs Prozent. Urlaubsdomizile inDeutschland erwirtschafteten sechs Prozent, in Spanien vier Prozent.Rein rechnerisch erzielten Besitzer von Ferienhäusern und -wohnungenin den Niederlanden und den USA mit je elf Prozent die höchsteBruttorendite pro Jahr. 