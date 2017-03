Ferienhausmarkt an Nord- und Ostsee leistet erheblichen touristischen Beitrag / 25 Millionen Übernachtungen durch private Vermieter

Frankfurt (ots) - Der Urlaub an Nord- und Ostsee ist angesagt -und das Potenzial der Regionen ist sogar noch höher als bishererfasst. Das belegt eine neue Marktanalyse* im Auftrag vonFeWo-direkt, Deutschlands führendem Ferienhausportal: So finden inden Regionen an der Nordsee statt knapp acht Millionen satte 23Millionen Übernachtungen pro Jahr in einem Ferienhaus bzw. einerFerienwohnung statt. Da offizielle Beherbergungsstatistiken nurBetriebe ab zehn Betten erfassen, zeigt die neue Auswertung, welcheBedeutung Vermietern zukommt, die über weniger als zehn Bettenverfügen. Der Marktanteil des Ferienhaus-Sektors steigt durch derenBerücksichtigung an der Nordsee von 35 auf 61 Prozent, an der Ostseevon 20 auf 38 Prozent. Positive, wirtschaftliche Einflüsse auftourismusnahe Branchen wie die Gastronomie, den Einzelhandel sowieden Dienstleistungssektor und auch auf die Beschäftigungssituationund die Steuereinnahmen der Region müssen damit ebenso neu betrachtetwerden.Jede zweite Übernachtung wird an der Nordsee in Ferienhaus oder-wohnung verbrachtBesonders in den Regionen an der Nordsee schlafen Reisende gern inFerienhäusern und -wohnungen. Mehr als jede zweite Übernachtung ander Nordsee findet in einem Ferien-Zuhause statt. Entsprechend gehenganze 70 Prozent des Bruttoumsatzes des Ferienhausmarktes an derNordsee, der bei 1.624 Millionen Euro liegt, auf Anbieter mit wenigerals zehn Betten zurück. Aye Helsig, Regional Director Central EuropeHomeAway/FeWo-direkt: "Gerade an der Nordsee hat dieFerienhausbranche einen hohen Einfluss auf den Tourismusmarkt, wieunsere Zahlen belegen. Nicht nur, dass sie den größten Teil derUrlauberübernachtungen stellt, sie sorgt für Einnahmen -beispielsweise in der Gastronomie - und hat Einfluss auf dieBeschäftigung in der Region. An der Nordsee geben Ferienhausgäste zumBeispiel pro Tag 72 Euro vor Ort aus. Einen großen Anteil an diesenUmsätzen haben die Vermieter, die weniger als zehn Betten anbieten,damit aber 40 Prozent der gesamten touristischen Übernachtungen derRegion übernehmen. Um den Tourimusmarkt und seine Effekte für dieRegion also wirklich bewerten zu können, müssen diese mitherangezogen werden."Für die Ostseeregionen stellt die Analyse einen Marktanteil von 38Prozent festAuch an der Ostsee profitieren tourismusnahe Branchen von zehnMillionen Übernachtungen, die auf Vermietungsanbote mit weniger alszehn Betten zurückfallen. Da der Marktanteil des Ferienhausmarktes amGesamtmarkt bei 38 Prozent liegt, findet somit jede dritteÜbernachtung pro Jahr hier in einem Ferienhaus oder einerFerienwohnung statt. Insgesamt kommt der Ferienhaustourismus auf 18Millionen Übernachtungen pro Jahr, die in den Ostsee-Regionen einenBruttoumsatz von 1.318,3 Millionen Euro generieren und damit ebensowie an der Nordsee für positive wirtschaftliche Effekte sorgen. ProTag geben Ferienhausurlauber hier 75 Euro aus.* 12. Deutsche Ferienhaus-Urlaubsanalyse, FeWo-direkt* Die Studie zum Volumen und zur ökonomischen Bedeutung desFerienhausmarktes an der Ostsee und Nordsee wurde von derdwif-Consulting GmbH, einem Beratungsunternehmen für die Tourismus-und Freizeitwirtschaft, als Folgeanalyse zur 2015 veröffentlichtenAnalyse des Ferienhausmarktes in Deutschland erstellt. Es wurdendafür alle Ferienwohnungen und -häuser an der Nordsee und Ostseeeinbezogen, um Aussagen zu Nachfrage, Umsätzen, Profiteuren,Einkommens- und Steuereffekten des Ferienhausmarktes treffen zukönnen.Über FeWo-direktFeWo-direkt ist Deutschlands Nummer 1 in derOnline-Ferienhausvermietung. Pro Jahr suchen Millionendeutschsprachige Besucher auf www.fewo-direkt.de nach ihremUrlaubsdomizil. FeWo-direkt ist eine 100-prozentige Tochter desweltweiten Marktführers HomeAway, Inc. (www.homeaway.com). Unter derDachmarke HomeAway sind die führenden Ferienhausportale in Europa,Australien und Amerika vereint. Damit bildet die HomeAway-Familie einglobales Netzwerk für private Ferienhausvermieter und Urlauber. Mehrals zwei Millionen individuelle Unterkünfte in 190 Ländern stehen imHomeAway-Netzwerk weltweit zur Auswahl. Weitere Infos unterwww.fewo-direkt.dePressekontakt:Janina Roso, Tel.: + 49 (0) 69 - 80 88 - 40 92, FeWo-direkt, BaselerStraße 10, 60329 Frankfurt am Main,E-Mail: roso@fewo-direkt.dePressebüro FeWo-direkt, c/o public link, Steffi Jarosch, Tel.: + 49(0) 30 - 44 31 88 - 28,E-Mail: fewo-direkt@publiclink.deOriginal-Content von: FeWo-direkt, übermittelt durch news aktuell