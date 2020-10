Ferienflieger Condor geht auf den Schweizer Markt

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Ferienflieger Condor expandiert auf den Nachbarmarkt Schweiz.



Zur Sommersaison werde man in Zürich erstmals zwei Flugzeuge vom Typ Airbus A320 stationieren, kündigte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt an. Mit 28 Flügen pro Woche sollen neun Urlaubsziele am Mittelmeer angeflogen werden. Die Flüge könnten einzeln oder als Teil von Pauschalreisen Schweizer Veranstalter gebucht werden.

Die frühere Thomas-Cook-Tochter hat gerade in einem Schutzschirmverfahren die drohende Insolvenz abgewendet und will das Verfahren zum 1. Dezember verlassen. Ein langfristiger Kredit der staatlichen KfW-Bank ermöglicht der Condor die Suche nach einem neuen Investor in den kommenden Jahren./ceb/DP/jha