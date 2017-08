Ferienende: 7 Tipps für passende Kinderschuhe

Zum Kindergarten- und Schulstart hat das ÖsterreichischeForschungsteam "Kinderfüße-Kinderschuhe" die häufigstenElternfragen zu einem praktischen Ratgeber zusammengefasst.Bregenz (ots) -1. Tipp: Vertrauen Sie nicht der Aussage Ihrer Kinder. Begründung:Kinder spüren nicht, ob die Schuhe passen. In einem spannendenVersuchsaufbau konnte gezeigt werden, dass Kinder sogar Schuhe, dievier Größen zu kurz sind, als passend bezeichnen.2. Tipp: Verlassen Sie sich nicht auf die Schuhgrößen. Begründung:Untersuchungen zeigen, dass mehr als 90% (!) der Schuhgrößen falschsind (Kinder in zu kurzen Schuhen, Pädiatrie & Podologie 3, 2015).Auffallend: Die Schuhe sind fast immer kürzer.3. Tipp: 12mm Spielraum müssen mindestens sein. Begründung: InBewegung benötigen Füße diesen Platz, fehlt er, leiden die Zehen.12mm hört sich viel an, entspricht aber nur der Breite derKleinfingerspitze eines Erwachsenen. Neue Schuhe dürfen sogar 17mmSpielraum haben (Daumenbreite).4. Tipp: Messen Sie immer die Fußlänge und die Innenlänge derSchuhe. Begründung: So wissen Sie sofort, ob genügend Spielraum imSchuh vorhanden ist. Bei online gekauften Schuhen im Shop nach derInnenlänge fragen.5. Tipp: Keine Angst vor gebrauchten Kinderschuhen. Begründung: Ausökonomischer und ökologischer Sicht sind gebrauchte Schuhe absolutsinnvoll, wenn sie nicht einseitig abgelaufen und 12-17mm länger alsdie Füße sind.6. Tipp: Sie müssen keine teuren Schuhe kaufen. Begründung:Schadstoffuntersuchungen von Stiftung Warentest und Ökotest zeigen,dass sowohl bei teuren als auch billigen Schuhen mit Überraschungenzu rechnen ist. Unsere Untersuchungen belegen, dass Schuhgrößensowohl bei Markenschuhen als auch No-Names dramatisch falsch seinkönnen.7. Tipp: Fragen Sie im Zweifel unsere Experten. Begründung: Rund98% aller Kinder kommen mit gesunden Füßen auf die Welt, aber etwa40% der Erwachsenen haben Fußbeschwerden. Fragen:[info@kinderfuesse.com] (mailto:info@kinderfuesse.com)Rückfragehinweis:Dr. Wieland KinzKirchstraße 11, 6900 Bregenz, ÖsterreichMobil: +43 664 264 34 50info@kinderfuesse.com, www.kinderfuesse.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/7152/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: kinderfuesse.com, übermittelt durch news aktuell