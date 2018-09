Feriendomizil Reetdorf Geltinger Birk / Ökologisches Vorzeigeprojekt setzt auf Schweizer Naturkalk (FOTO)

Würzburg (ots) -Direkt an der Ostsee, östlich von Flensburg, schmiegen sich 41 mitReet gedeckte Häuser an die Dünen. Das Feriendorf Geltinger Birk istin die Natur eingebettet. Und das ist mehr als ein schnelldahingesagter Slogan: Das Urlaubsdomizil bringt auf beeindruckendeWeise touristische Interessen und ökologische Verantwortung inEinklang - in jeder Hinsicht."Wir bauen mit Ziegeln, Reet und Holz - also mit nachwachsendenRohstoffen, wie sie hier immer verwendet wurden", sagt Architektinund Investorin Marion Essing. Die exklusiv ausgestattetenAtelierhäuser und Künstlerkaten mit so vielversprechenden Namen wie"Der Besitz", "Seglerwohnungen" oder "Kapitänsbrücke" werden übereine zentrale Photovoltaik-Anlage und je eine Sole-Wasser-Wärmepumpepro Gebäude energetisch versorgt. Während Urlaubern draußen einefrische Meeresbrise um die Nase weht, sorgen im Innenbereich reineNaturkalkfarben und -putze für ein gesundes Raumklima. Naturkalk istein nach alten Handwerkstraditionen hergestellter reiner Grubenkalkbzw. Sumpfkalk. Die Technik des Einsumpfens von Löschkalk wurde schonin den alten Hochkulturen in China und Ägypten entwickelt und hatsich seit tausenden Jahren bewährt. Je länger die Einsumpfzeit, destofeiner und wertvoller wird der Naturkalk.Wie bei einem guten Wein oder Käse kommt es bei Naturkalk auch aufdie Reifezeit an. Das ist der Unterschied zu billigem Industriekalk,der in Qualität und Wirksamkeit nicht annähernd an authentischenNaturkalk herankommt. Gefertigt werden die reinen Naturkalkfarben und-putze bereits seit 1953 vom kleinen, traditionsreichen SchweizerHersteller HAGA nach alten Traditionen und Rezepturen in konsequentbiologischer Qualität. Die Reinheit wurde vom Fraunhofer-Institut fürBauphysik (IBP) überprüft und bestätigt. Sumpfzeiten von mehrerenJahren sind bei HAGA die Regel. Die wertvollsten Naturkalke reifenbereits seit 30 Jahren. Der strahlende Helligkeitsgrad diesesSchweizer Naturkalkes ist unerreicht, ebenso die wohltuende,wohngesunde Wirkung auf das Raumklima.Naturkalk lässt Schimmel keine Chance, da er aufgrund seinesbesonders hohen basischen pH-Werts den Sporen jeglichen Nährbodenentzieht. Das feinporige Kapillarsystem fungiert als zusätzlicherSchutz: Es kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und gibt siehinterher nur wohldosiert in kleinen Portionen an die Luft ab. Auchoptisch macht Naturkalkputz etwas her: Er erlaubt ein breitesSpektrum an Gestaltungsvarianten und Techniken beim Auftragen. Aufdem natürlich-ästhetischen Untergrund kommen die Werke norddeutscherund dänischer Künstlerinnen und Künstler in den Reetdorf-Häusernbesonders gut zur Geltung. Auch die Möbel stammen von Handwerkern ausder Region. Wie konsequent das Reetdorf das Prinzip derNachhaltigkeit lebt, zeigt sich bis ins kleinste Detail: Vor demEmpfangsgebäude ist eine Ladestation für Elektroautos vorgesehen, einEinkaufsservice versorgt Gäste auf Wunsch mit regionalen Produkten,geputzt wird nur mit umweltverträglichen Reinigungsmitteln. Wennalles fertig ist, wird das Reetdorf 41 Gebäude an einem der schönstenOstsee-Strände in Schleswig-Holstein umfassen - mit einem Ausblickhinüber bis Dänemark. Aber auch in Sachen Tourismus eröffnet dasFeriendorf neue Horizonte: "Wir sind stolz, dieses ökologischeVorzeigeprojekt, das ein Aushängeschild für Schleswig-Holstein ist,mit reinen Naturkalkfarben und -putzen mitzugestalten", sagt ThomasBühler von HAGA. "Auf diese Weise entsteht ein Öko-Feriendorf mitnachhaltigem Erholungswert."Pressekontakt:Torsten KüsterTel. +49 9365 88196-40tk@pr-jaeger.dewww.pr-jaeger.deOriginal-Content von: HAGA AG Naturbaustoffe, übermittelt durch news aktuell