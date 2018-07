Ferienbetreuung: Kann ich das von der Steuer absetzen? (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) -Sommerzeit: Ferienzeit. Viele Familien suchen in diesen Wochennach geeigneten Kinderbetreuungsmöglichkeiten - vor allem, wenn beideElternteile berufstätig sind. Das Angebot ist groß: Es reicht vonMusikworkshops über Sprach- und Bastelkurse bis hin zu Gruppenreisen.Bleibt die Frage: Kann man Ausgaben für solche Leistungen von derSteuer absetzen? Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfee.V. (VLH) liefert Antworten und erklärt, was zu beachten ist.Wer Kinderbetreuungskosten steuerlich absetzen will, muss einigegrundsätzliche Regeln berücksichtigen:- Bis zum 14. Geburtstag eines Kindes lassen sich Betreuungskostenlaut VLH-Experten unter bestimmten Voraussetzungen alsSonderausgaben von der Steuer absetzen - aber nicht inunbegrenzter Höhe. Das Finanzamt erkennt bis zu zwei Drittel derAusgaben an, maximal jedoch 4.000 Euro pro Kind und Jahr.- Entscheidend ist, dass eine korrekte Rechnung vorliegt, diegegebenenfalls zwischen verschiedenen Kostenarten differenziert.Der Grund: Es werden nur die reinen Betreuungskosten anerkannt.Essens-, Spiel- oder Bastelgeld bzw. Aufwendungen fürExkursionen zählen zum Beispiel nicht. Zudem muss derRechnungsbetrag per Überweisung beglichen werden. Barzahlungenerkennt der Fiskus nicht an.- Ein Sonderfall liegt vor, wenn das Kind behindert und dadurchnicht in der Lage ist, selbst seinen Lebensunterhalt zubestreiten. Dann können die Betreuungsaufwendungen auch über das14. Lebensjahr hinaus geltend gemacht werden, wenn dieBehinderung vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten ist.Wichtig: Der Fiskus akzeptiert nur behütende und beaufsichtigendeBetreuungMit Blick auf die Ferienbetreuung ist ein Punkt besonders wichtig:Der Fiskus akzeptiert den VLH-Fachleuten zufolge nur die Kosten fürAngebote, bei denen es tatsächlich um die behütende undbeaufsichtigende Betreuung des Nachwuchses geht, wie folgendeBeispiele zeigen:- Die Voraussetzung ist in der Regel erfüllt, wenn die Sprösslingekostenpflichtig in Kindergärten, -tagesstätten oder -hortenuntergebracht sind.- Auch die Ausgaben für einen Babysitter, ein Au-pair oder eineNanny können grundsätzlich steuerlich geltend gemacht werden.- Selbst wenn die Großeltern die Enkel betreuen, ist folgendesSzenario denkbar: Oma und Opa stellen eine Rechnung über dieentstandenen Fahrtkosten, die Eltern begleichen den Betrag perÜberweisung und können die gezahlte Summe dann unter bestimmtenVoraussetzungen in der eigenen Steuererklärung geltend machen.30 Cent pro Kilometer sind dabei durchaus angemessen. In solchenFällen raten die VLH-Experten, einen Vertrag über die Betreuungaufzusetzen. Darin sollten folgende Angaben enthalten sein: Nameund Adresse der Betreuungsperson(en), Modalitäten der Betreuungsowie eine klare Vereinbarung zur Fahrtkostenübernahme. DerVertrag sollte so gestaltet sein, als ob man ihn mit einemfremden Dritten abgeschlossen hätte. Nur dann hält er demsogenannten Fremdvergleich stand, wie ein Beispiel zeigt: Wenndie Großeltern zur Enkelbetreuung extra von Hamburg nach Münchenreisen, ist eine Anerkennung der Fahrtkosten sehrunwahrscheinlich. Grund: Der Fremdvergleich geht daneben, daunter normalen Umständen kein Münchner eine fremdeBetreuungsperson aus Hamburg engagieren würde. Viel bessereChancen für die Absetzbarkeit der Fahrtkosten bestehen hingegen,wenn Großeltern und Eltern relativ nah beieinander wohnen.Reine Freizeitaktivitäten oder Unterricht erkennt der Fiskus inder Regel nicht anDer Fiskus akzeptiert Kinderbetreuungskosten in der Regel nur,wenn bei dem jeweiligen Angebot wirklich der Betreuungsaspekt imZentrum steht. Geht es hingegen hauptsächlich um Freizeitgestaltung,werden die Veranstaltungskosten laut VLH-Experten üblicherweise nichtanerkannt. So können zum Beispiel Ausgaben für Jugendreisen oderFerienlager in der Regel nicht geltend gemacht werden.Auch wenn ein Unterrichts- oder Lernaspekt im Vordergrund steht,sind die entsprechenden Kosten normalerweise nicht absetzbar. Somitlehnt das Finanzamt zum Beispiel Aufwendungen für Sprachkurse,Musikworkshops, Sportcamps oder Zirkusschulen für gewöhnlich ab. Auch die Ausgaben für den Nachhilfeunterricht in den Ferien können nur in Ausnahmefällen in die Steuererklärung eingetragen werden. Betreuungsaspekt sollte auf dem Kostennachweis explizit erwähnt werden Da das Betreuungskriterium für die Absetzbarkeit von Ferienveranstaltungen eine so große Rolle spielt, ist es den VLH-Fachleuten zufolge wichtig, dass dieser Aspekt explizit in der Rechnung oder in der entsprechenden Vereinbarung genannt wird. Dann steigen die Chancen, dass das Finanzamt teilweise die Ausgaben für das jeweilige Angebot übernimmt. Damit steht dem ungetrübten Ferienvergnügen nichts mehr im Weg. 