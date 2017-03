Ferien weltweit: Internationale Sommerprogramme für Jugendliche / Anmeldungen bis 25. April möglich (FOTO)

Hamburg (ots) -Für Jugendliche, die ihre Sommerferien 2017 mit Gleichaltrigen ausaller Welt verbringen möchten, bietet AFS Interkulturelle Begegnungene.V. Ferienprogramme im In- und Ausland an.Die sogenannten Global Prep Programme eröffnen Jugendlichenverschiedene Möglichkeiten, ihre Ferien zu gestalten. Alle Programmebieten eine Mischung aus abwechslungsreichen Aktivitäten - auf demProgramm stehen z.B. Sprachkurse, Ausflüge, Fun-Sportarten undinterkulturelle Workshops. Natürlich ist auch immer für ein buntesFreizeitprogramm gesorgt.Ein Sprach- und Surfcamp in Irland, ein Englischkurs mitKreativworkshops in Dänemark, ein Outdoorcamp in den USA und einUmweltcamp in Deutschland sind nur einige Programmbeispiele. DasAngebot an Global Prep Programmen ist vielfältig, damit jeder dasPassende für sich findet.Maximilian, der 2016 mit Global Prep seine Ferien in Spanienverbracht hat, berichtet: "Der Sommer in Málaga war mein schönsterSommer. Ich habe tolle Menschen aus vielen verschiedenen Länderngetroffen, ein schönes Land mit einer spannenden Kultur entdeckt undbei grandiosem Wetter eine neue Sprache gelernt."Die AFS-Ferienprogramme sind zwei bis vier Wochen lang und richtensich an Jugendliche von 14 bis 18 Jahren. Anmeldungen sind bis zum25. April möglich. Alle Informationen zu den einzelnen Angeboten gibtes auf www.globalprep.de. Unter der Telefonnummer 040 399222-0 könnensich interessierte Eltern und Jugendliche ausführlich zu den GlobalPrep Ferienprogrammen beraten lassen.AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. ist ein gemeinnütziger Vereinfür Jugendaustausch und interkulturelles Lernen. Die Organisationarbeitet ehrenamtlich basiert und ist Träger der freien Jugendhilfe.AFS Deutschland ist Teil des weltweiten AFS-Netzwerks und kooperiertmit Partnern in rund 50 Ländern.Pressekontakt:AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. - Global Prep ProgrammeAnnika WolfgramTelefon: 040/399 222-31Fax: 040/399 222-99E-Mail: Annika.Wolfgram@afs.deInternet: www.globalprep.de | www.afs.deOriginal-Content von: AFS Interkulturelle Begegnungen e.V., übermittelt durch news aktuell