Unterföhring (ots) -"Ich bin gerne zur Schule gegangen" - erklären einstimmig LenaMeyer-Landrut, Guido Cantz, Thomas Hermanns und Bastian Pastewka.Aber haben sie auch etwas behalten? Das zeigt sich zum Start derneuen Staffel von "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" mitKlassenleiter Luke Mockridge: Die vier Promis messen sich mit zwölfSchülerinnen und Schülern der Schach-Grundschule St. Sebastian(Raesfeld) sowie des Fußball-Gymnasiums Links der Weser (Bremen) - amFreitag, 26. April 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1.Auf die Teams warten zwölf Prüfungen aus der Grund-, Mittel- undOberstufe. Es geht nicht nur um Punkte und die persönliche Ehre,sondern auch um 20.000 Euro für die (ehemaligen) Schulen desGewinner-Teams. "In Mathe, Chemie und Physik war ich eine absoluteNiete", gesteht Eurovision Song Contest-Siegerin Lena Meyer-Landrut,ihre Stärken liegen im Sport sowie in Biologie, Deutsch, Englisch undFranzösisch. Guido Cantz, Thomas Hermanns und Bastian Pastewka setzenauf dieselben Fächer. Reichen ihre körperliche Fitness und ihr Wissengegen die Schüler? Welcher Promi überrascht mit logischem Denken,Geometrie- und Physik-Kenntnissen?Der SAT.1 Fun Freitag: "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegenKids" - ab 26. April 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1Fotos zu "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" unterhttp://presse.sat1.de/lukemockridge