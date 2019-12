Ferguson: Achtung, lieber Anleger!

Ferguson weist am 23.12.2019, 20:33 Uhr einen Kurs von 7004.67 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "Investitionsgüter" geführt.

Unser Analystenteam hat Ferguson auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Ferguson schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,32 % und somit 0,21 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,11 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Ferguson erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 43,18 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um 4,22 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +38,95 Prozent im Branchenvergleich für Ferguson bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,73 Prozent im letzten Jahr. Ferguson lag 40,45 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Ferguson-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 9 "Buy"-, 6 "Hold"- und 2 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Ferguson aus dem letzten Monat ist "Buy" (4 Buy, 3 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (6483,36 GBP) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -6,26 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 6916 GBP), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Ferguson eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.