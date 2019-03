Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

Finanztrends Video zu Bauer



mehr >

Köln (ots) - Ferdinand von Schirach spricht am 13. April 2019 in"Musik im Dialog" über "Dichtung und Wahrheit" - Neue Reihe des WDRSinfonieorchesters präsentiert dazu Werke von Beethoven und BartókNach dem erfolgreichen Auftakt der neuen Reihe "Musik im Dialog"begrüßt das WDR Sinfonieorchester nach Bundestagspräsident Dr.Wolfgang Schäuble nun den Schriftsteller und StrafverteidigerFerdinand von Schirach.Prominente Gäste aus Kultur, Politik, Wirtschaft oder Sporttreffen auf Werke des klassischen Konzertkanons: Das ist die Idee derReihe "Musik im Dialog" des WDR Sinfonieorchesters in Kooperation mitWDR 5, die in der kommenden Spielzeit fortgesetzt wird.Von Schirach spricht am 13. April 2019 in der Kölner Philharmonieüber "Dichtung und Wahrheit". Dem Vortrag stellt das WDRSinfonieorchester unter der Leitung seines Chefdirigenten Jukka-PekkaSaraste zwei Werke zur Seite, die sich musikalisch mit dem Themabefassen: Ludwig van Beethovens "Fidelio" erzählt von Korruption undpolitisch gelenkter Justiz, Béla Bartóks Einakter "Herzog BlaubartsBurg" führt tiefe Abgründe der menschlichen Psyche.Die Solisten in diesem glutvollen expressionistischen Musikdramasind die Mezzosopranistin Stefanie Irányi und der Bariton AndreasBauer Kanabas.Mit Titeln wie "Verbrechen", "Schuld", "Tabu" und "Strafe" istFerdinand von Schirach regelmäßig in den nationalen undinternationalen Bestsellerlisten vertreten. Er leuchtet in seinenBüchern Abgründe der Menschen aus und Dilemmata in derRechtsprechung. Auf fast 100 Inszenierungen brachte es bislang seinTheaterstück "Terror", in dem er das Publikum mit den ethischenProblemen politischer Verantwortung konfrontiert. Moderiert wird diezweite Ausgabe von "Musik im Dialog" wieder von WDR 5 Moderator UweSchulz.WDR Sinfonieorchester, Jukka-Pekka Saraste, Ferdinand vonSchirach: Samstag 13. April | Kölner Philharmonie |Veranstaltungsbeginn 20.00 Uhr | Einführung 19.00 UhrLive-Übertragung auf WDR 5 und WDR 3 ab 20.04 Uhr Fotos vonFerdinand von Schirach und Jukka-Pekka Saraste sind unter ard-foto.deabrufbar.Pressekontakt:Barbara Feiereis, WDR Presse und Information,Telefon 0221 2207122, barbara.feiereis@wdr.defor artists, Maren Borchers und Silke Ufer,Telefon 030 644 752-40, 030 644 752-45maren.borchers@forartists.de, silke.ufer@forartists.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell