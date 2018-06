Fenjiu Group nimmt im Auftrag chinesischer Spirituosenhersteller an einem Qualitätsdialog in Moskau teil

Moskau (ots/PRNewswire) - Der chinesisch-russische Qualitätsdialogunter dem Motto "internationale Qualität sichert uns einevielversprechende Zukunft" wurde am 28. Mai gemeinsam vomchinesischen Spirituosenhersteller Fenjiu Group und dem InternationalExchange Center in der Moskauer Vertretung des China Council for thePromotion of International Trade (CCPIT) in Moskau veranstaltet.Wenige Tage vor der Abreise nach Russland erklärte Li Qiuxi,Sekretär des Parteikomitees und Chairman der Fenjiu Group, in einemExklusivinterview mit www.dragonnewsru.com, der größten bilingualenrussisch-chinesischen Zeitung, dass die Nähe der chinesischen undrussischen Trinkkulturen einer der Gründe für das besondere Interessedes Unternehmens am russischen Markt sei.Im Rahmen des Dialogs hob Herr Li hervor, dass es denSpirituosenherstellern weltweit obliegt ihre Entwicklungspläneaufzustellen, um die Chancen zu nutzen, die sich durch die InitiativeOne Belt, One Road bieten - in einer Welt, die sich zu einervernetzten Weltwirtschaft entwickelt hat und durch eine integrierteEntwicklung gekennzeichnet ist. Er erwähnte außerdem, dass er stetignach der optimalen Lösung für die Durchführung einerGlobalisierungsoffensive für chinesische Baijiu (chinesischerSchnaps) in den Bereichen "Grundsatzkoordinierung, Harmonisierung vonStandards und kultureller Integration" sucht, was eine weltweiteWertschätzung der Qualität von Waren Made in China ermöglicht sowieeine einheitlich erstklassige Qualität, wie die der Fenjiu Group,während gleichzeitig globale Partnerschaften und Innovationen imZusammenhang mit Spirituosenprodukten vereinfacht werden. Er siehtdem Ziel der gemeinsamen Bemühungen für die Bildung einerGemeinschaft mit Freude entgegen - eine Gemeinschaft ausSpirituosenproduzenten weltweit mit einem gemeinsamen Ziel für einebessere Zukunft. Er hebt zudem den besonderen Wert auf globaler Ebenehervor, der mit der generationsübergreifenden Weitergabe einerstrikten Qualitätseinhaltung und in Verbindung mit kulturellerResonanz einhergeht, die ein wesentliches Merkmal derSpirituosenindustrie ist.Im Rahmen der Veranstaltung für kulturellen Austausch "Let theWorld Appreciate the Quality of China" (Erzeugen wir eine weltweiteWertschätzung chinesischer Qualität) ließ Herr Li demstellvertretenden russischen Kulturminister Oleg Ryzhkov eine FlascheXu Bing Art Edition Feniju zukommen. Ryschkow erwiderte, dass diesekostbare Flasche Alkohol nicht bloß ein Geschenk für ihn, sondernzudem eines für das russische Volk sei. Er schätzte diefreundschaftliche Geste der Fenjiu Group gegenüber Russland und ließverlauten, dass der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Chinaund Russland weitere Früchte tragen werden würde.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/705927/Fenjiu_Moscow.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/705928/Fenjiu_dialogue.jpgPressekontakt:Sun Letian+86-180-0020-24101226515980@qq.comOriginal-Content von: Fenjiu Group, übermittelt durch news aktuell