Fenics Markets fügt David Coombs und Anthony Perrotta ihrer Produktstrategieabteilung hinzu

London (ots/PRNewswire) - Fenics Markets, ein Tochterunternehmenvon BGC Partners, Inc. (NASDAQ: BGCP) ("BGC Partners", "BGC" oder"das Unternehmen"), eine weltweit führende Maklergesellschaft, dieden Finanz- und Immobilienmarkt bedient, kündigte heute an, dassDavid Coombs als Global Head of Produkt Strategy, Electronic & HybridMarkets (Internationaler Leiter für Produktstrategie, Elektronik- &Hybridmärkte) in das Londoner Unternehmen eingetreten ist.Coombs wechselt von TP ICAP, so er seit Juli 2017 als ChiefCommercial Officer of eMarkets tätig war in das Unternehmen. Zuvorarbeitete er als Executive Director of Interest Rate Products bei CMDund als Interest Rates Swap Trader bei UBS.Des Weiteren tritt Anthony Perrotta als Head of US ProductStrategy, Electronic and Hybrid Markets in das Unternehmen ein unduntersteht in dieser Funktion David Coombs. Perrotta, der alsVordenker in den Bereichen Marktstruktur und elektronischer Handelgilt, war zuletzt als CEO bei der TABB Group tätig.Dean Berry, Executive Managing Director und Global Head ofElectonic & Hybrid Markets sagt: "Produktstrategie ist derHandelsfaktor, der für das Erzielen von elektronischen Umsätzen sorgtund durch die Einstellung von David und Anthony bestätigt sich unserEngagement, herausragende Talente einzustellen und unseren KundenSpitzenprodukte zur Verfügung zu stellen."Informationen zu BGC Partners, Inc.BGC Partners ist eine weltweit führende Maklergesellschaft, dieden Finanz- und Immobilienmarkt bedient. Das Angebot von BGCsFinanzdienstleistungen umfasst festverzinsliche Wertpapiere,Zinsswaps, Devisen, Aktien, Aktienderivate, Kreditderivate,Rohstoffe, Termingeschäfte und strukturierte Produkte. Zu den Kundenfür BGCs Finanzdienstleistungen gehören viele der größten Banken,Broker-Dealer, Investmentbanken, Handelshäuser, Hedgefonds,Regierungen, Unternehmen und Investmentfirmen. BGC, BGC Trader, GFI,Fenics, Fenics Market Data, Capitalab und Lucera sindWarenzeichen/Dienstleistungszeichen und/oder eingetrageneWarenzeichen/Dienstleistungszeichen von BGC Partners, Inc. Und/oderderen Tochtergesellschaften. Die Stammaktien von BGC werden am NASDAQGlobal Select Market unter dem Börsenkürzel (NASDAQ BGCP) gehandelt.BGC bietet durch sein börsennotiertes Tochterunternehmen NewmarkGroup, Inc. (NASDAQ NMRK) Immobiliendienstleistungen an. BGC Partnerswird durch den Vorsitzenden und Vorstandsvorsitzenden Howard W.Lutnick geleitet.