Fenergo bringt zukunftsweisende KYC-Software auf den Markt und reduziert Konformitätskosten

Dublin, Irland (ots/PRNewswire) - Erfolgsrezept für die Branche: e-KYC Connectstandardisiert KYC-DatenFenergo (https://www.fenergo.com/), der führende Anbieter von digitalen Lösungenim Bereich Client Lifecycle Management (CLM) für Finanzinstitutionen, hat heutedie Markteinführung von e-KYC Connect angekündigt. Diese Lösung ermöglicht esFinanzinstitutionen, ihre Prüfungsleistungen für Kundendaten (nach demenglischen Akronym "KYC" für "Know your customer") so effizient und rentabel wienur möglich zu nutzen. e-KYC Connect ist eine Komponente von FenergosSoftwarelösung Digital Client Orchestration. Sie ermöglicht Finanzinstituten,die ein KYC-Programm abonniert haben, KYC-Kundendaten unmittelbar einzusehen, zuüberprüfen und zu teilen.Im vergangenen Jahrzehnt wurden Finanzinstitutionen aufgrund von Verstößen gegenKYC-Erfordernisse und Anti-Geldwäsche-Regelungen mit Geldstrafen in Höhe voninsgesamt 26 Milliarden USD (https://www.fenergo.com/press-releases/global-financial-institutions-fined-$26-billion-for-aml-kyc.html) belegt, die nach wie vorauf bestehende Unzulänglichkeiten zurückzuführen sind. Versorgungsunternehmen,die über eine standardisierte Datenbank verfügen, können dieser Herausforderungbegegnen, indem sie den gesamten Prozess zur Einhaltung der KYC-Richtlinienoptimieren und vorantreiben.Mit einem konsistenten Datenstandard können Finanzinstitutionen und andereVersorgungsunternehmen - darunter auch staatliche Einrichtungen - verifizierteKYC-Daten aus dem Programm schnell und einfach einsehen, teilen undwiederverwenden, um das Onboarding von Neukunden zu beschleunigen, Kosten zureduzieren, die Einhaltung der bestehenden Gesetzgebung zu gewährleisten und dasKundenerlebnis aufzuwerten. e-KYC Connect ist ein Selbstbedienungsportal, aufdem Endkunden ihre KYC-Dokumente hochladen und die Erlaubnis dazu erteilenkönnen, dass ihre Daten im KYC-Netzwerk der Finanzinstitutionen geteilt werdendürfen. Die einzelne Kundensicht (single client view) ermöglicht es dem Kunden,ein Finanzprodukt schnell und nahtlos zu kaufen oder ein Konto bei einer anderenFinanzinstitution zu eröffnen, die dasselbe KYC-Programm abonniert hat.Niall Twomwey, Chief Technology Officer bei Fenergo sagt in diesem Zusammenhang:"KYC-Versorgungsprogramme sollten Konsortien von Finanzinstitutionen und anderenOrganisationen beträchtliche Effizienzgewinne einbringen, aber der Erfolg hängtvon der Einhaltung konsistenter Datenstandards seitens aller Beteiligten ab.Ohne Standards und Best-Practice-Modelle wird die Qualität der Daten von ihrermühsamen, kostenaufwändigen Verifizierung beeinträchtigt. All diese Faktorenwirken sich nachteilig auf das Endkundenerlebnis aus. Mit e-KYC Connect könnenFinanzinstitutionen, die Teil eines Versorgungsnetzwerks sind, eine solideGrundlage mit qualitativ hochwertigen Daten schaffen, die für ein schnelles,unkompliziertes Onboarding und garantierte Regelkonformität einfach undunkompliziert zwischen allen Mitgliedern des KYC-Programms geteilt werdenkönnen."Fenergos Kunde Bahrain's Electronic Network for Financial Transactions (BENEFIT)nutzt e-KYC Connect, um KYC-Abläufe für sein Kundennetzwerk zu vereinfachen undzu optimieren. Klicken Sie hier (https://www.fenergo.com/resources/videos/fenergo-partners-with-benefit-for-national-e-kyc-utility.html?utm_source=pr&utm_medium=newswire&utm_campaign=eKYC), um das Video zur Fallstudie anzusehen.Über FenergoFenergo ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen auf den GebietenKundenverwaltung und Regelkonformität für Finanzdienstleister. Das Unternehmenbietet digitale Software-Lösungen im Bereich Client Lifecycle Management (CLM)für Finanzinstitutionen wie Firmen- und institutionelle Banken, Geschäfts- undPrivatbanken sowie Asset Management und Asset Servicing-Institutionen und zähltinzwischen über 70 globale Finanzinstitutionen zu seinen Kunden. Seinpreisgekröntes CLM-Softwarepaket hilft Finanzinstitutionen, Kunden einfacherdigital zu verwalten und erstreckt sich vom Onboarding über die Einhaltung vonKYC- und Anti-Geldwäsche-Regelungen bis hin zum Datenmanagement undkontinuierlichen KYC-Prüfungen sowie -Aktualisierungen. Fenergo CLM versetztFinanzinstitutionen in die Lage, Kunden ein schnelleres, regelkonformes unddigitales Erlebnis zu bieten und eine einzige Kundensicht über alle Kanäle,Produkte, Geschäftsbereiche und Rechtssysteme zu erstellen. Fenergo istinnerhalb von kürzester Zeit zum KYC-Rückgrat des Bankwesens geworden, wo eineinheitliches Paket an KYC-Leistungen in den Bereichen Vertikale, Produkte,Gerichtsbarkeit und Kundenart vermehrt und übergreifend Einsatz findet. DiesesRückgrat ersetzt die zunehmende Komplexität mit gut durchdachter Schlichtheit.