»Fememord« von Boris Meyn - Im Sturzflug durch Hamburg in den Goldenen Zwanzigern (FOTO)

Reinbek bei Hamburg (ots) -Hamburg in den Roaring Twenties. Was hat Hamburg mit dem»Unzuchtparagraphen 175« und den Rapallo-Verträgen zu tun?Bestseller-Autor Boris Meyn gibt darauf spannende Antworten in»Fememord«: Der neueste Band der historischen Krimireihe erscheint am27. März 2018 im Rowohlt Taschenbuch Verlag.Darin macht sich Journalistin und Pilotin Ilka Bischop auf den Wegnach Hamburg, um die Nachricht vom Tod eines Fliegerfreundes zuüberbringen. Dort gerät sie in eine abenteuerliche Recherche, diemehrere Tote fordert. Die liberale junge Frau ermittelt Tag und Nachtunter Architekten, Homosexuellen und im Sumpf der Reichswehr. RealePersonen der Zeitgeschichte wie Fritz Schumacher, Fritz Höger, GustafGründgens, Klaus und Erika Mann geben sich mit der emanzipiertenProtagonistin ein Stelldichein an Hamburger Orten, die die Stadt imJahr 1925 und auch heute noch prägen.Als promovierter Kunst- und Bauhistoriker hat sich Meyn vieleJahre intensiv mit der Geschichte seiner Heimatstadtauseinandergesetzt. Historisch verbürgte Personen, zeitgeschichtlicheFakten und Originalschauplätze werden in seinem Roman mit einemfiktiven Kriminalfall verwoben.»Als Autor muss ich meine geschichtliche Kenntnis ausblenden -etwa darüber, dass auf die Goldenen Zwanziger der Nationalsozialismusfolgte. Nur wenn ich mich ganz in die Figuren und die Zeithineinversetze, wird die Handlung authentisch.« Boris MeynBoris Meyn, geb. 1961, lebt heute in Wotersen im Lauenburgischen.Seine historischen Kriminalromane um die Bischops sind Bestseller.Bisher von Boris Meyn bei Rowohlt erschienen: »Der Tote im Fleet«,»Der eiserne Wal«, »Die rote Stadt«, »Der blaue Tod«, »DieSchattenflotte«, »Totenwall«, »Elbtöter«.Bibliografische Angaben:Boris MeynFememordHistorischer KriminalromanOriginalausgabeMit Tafelteil256 SeitenISBN: 978-3-499-29053-4 Euro (D) 9,99 / Euro (AT) 10,30Auch als E-Book erhältlich rororoErstverkaufstag: 27. März 2018