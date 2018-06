Female-Power - einfach mal machen?! - Networking Breakfast des Frauen-Netzwerks Global Women in PR in Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -"Mit Female Power einfach mal machen", das war das Credo desNetzwerktreffens des Vereins Global Women in PR (GWPR), das am 6.Juni in den Räumen der dpa-Tochter news aktuell in Berlin stattfand.Susanne Marell, Gründungsmitglied der GWPR und Gastgeberin derVeranstaltung, diskutierte mit Anna Alex, Geschäftsführerin vonOUTFITTERY, und Solveig Schulze, Managerin der Lufthansa InnovationHub GmbH, über die Themen Mut zur Gründung, Erfolge & Rückschläge,Vorurteile im Job, die Vereinbarkeit von Karriere und Familie sowieüber die Bedeutung von Frauen-Netzwerken wie das der GWPR. Rund 50Frauen aus der Kommunikationsbranche waren zu Gast."Frauen zu weiteren Karriereschritten zu motivieren, sie weiternach oben zu navigieren und sie widerstandsfähig zu machen für dieHerausforderungen im Topmanagement, das sind die Ziele unseresVereins", erklärt Edith Stier-Thompson, Gründungsmitglied der GWPRund Geschäftsführerin von news aktuell. "Dabei sind gerade dievielfältigen Erfahrungen und praktischen Tipps von erfolgreichenManagerinnen sehr wertvoll und helfen, den eigenen Weg zu gehen undauch bei Gegenwind durchzuhalten", ergänzt Marell. Es gehe darum,andere Frauen zu inspirieren und zu motivieren.Nach dem Gespräch mit Anna Alex und Solveig Schulze inklusiveanschließender Frage- und Diskussionsrunde führten dieKommunikationsprofessionals intensive Gespräche rund um das Thema desVormittags.Hashtag zur Veranstaltung: #GWPREventÜber GWPR Deutschland e.V.:GWPR Deutschland e.V. wurde am 16. Januar 2018 gegründet und istdas deutsche Chapter des seit 2015 existierenden FrauennetzwerksGlobal Women in PR (GWPR). Ziel von GWPR Deutschland ist es, dasUngleichgewicht zwischen Frauen und Männern in Führungspositionen zuverringern und mehr Frauen zu motivieren, in dem eher weiblichdominierten Beruf auf der Karriereleiter nach oben zu streben.Netzwerktreffen rund um Zukunftsthemen des Berufsfelds, Peer-to-PeerFormate zum regelmäßigen Austausch auf Augenhöhe undMentoringangebote stehen im Zentrum der Aktivitäten. Alle vierzehnGründerinnen haben sich verpflichtet, jeweils eigene Veranstaltungenzu organisieren, sowie für Mentoring-Netzwerk-Treffen zur Verfügungzu stehen.Mitglied im GWPR Deutschland können Frauen ausKommunikationsberufen werden, die mindestens über zehn JahreBerufserfahrung verfügen. Darüber hinaus gibt es assoziierteMitglieder, die mindestens fünf Jahren Berufserfahrung mitbringenmüssen. Der GWPR Deutschland e.V. finanziert sich überMitgliedschaften und Fördermitgliedschaften. Der Mitgliedbeitrag istgestaffelt: Mitglieder (ab 10 Jahre Berufserfahrung) zahlen einenJahresbeitrag von 300 Euro und assoziierte Mitglieder (ab 5 bis 10Jahre Berufserfahrung) einen Jahresbeitrag von 100 Euro.GWPR Deutschland e.V. im Überblick:Vorstand:Cornelia Kunze (I-sekai, 1. Vorsitzende),Barbara Schädler (E.ON, Stellv. Vorsitzende),Monika Schaller (Deutsche Bank, Schatzsmeisterin),Sabia Schwarzer (Allianz, Stellv. Vorsitzende)Erweiterter Vorstand:Gabi Kaminski (GK-Personalberatung, Ressort Mitgliederwerbung),Susanne Marell (Edelman.ergo, Ressort Next Gen Leaders),Tina Mentner (Hering Schuppener, Ressort Mentoring),Edith Stier-Thompson (news aktuell, Ressort Veranstaltungen)Weitere Gründungsmitglieder:Kristina Faßler (WELT),Clarissa Haller (Siemens),Inken Hollmann-Peters (Beiersdorf),Babette Kemper (Ogilvy PR),Tina Kulow (Facebook),Anke Schmidt (BASF)Pressekontakt:Cornelia KunzeGWPR Deutschland e.V.Pelkovenstrasse 14780992 Münchenvorstand@globalwpr.dewww.globalwpr.com+49-172-9548585Original-Content von: GWPR, übermittelt durch news aktuell