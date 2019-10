Female Founders Award 2019 / Amerikanischer Gründergeist und deutsches Unternehmertum: AmCham Germany sucht erfolgreiche Female Founders (FOTO)

Berlin (ots) -Ab heute können sich erfolgreiche Gründerinnen aus Deutschland undden USA für den Female Founders Award bewerben, der am 4. Dezember2019 von AmCham Germany in Berlin verliehen wird. Auf beiden Seitendes Atlantiks gehören Gründerinnen immer noch der Minderheit imStart-up-Ökosystem an. Daher möchte AmCham Germany mit dem FemaleFounders Award ein Zeichen setzen und zwei erfolgreiche Gründerinnenals positive Vorbilder auszeichnen. Der Award verbindetamerikanischen Gründergeist und deutsches Unternehmertum mit denAktivitäten von AmCham Germany in den Bereichen Entrepreneurship undDiversity in Leadership."Das Image von Gründergeist und Unternehmertum ist häufig nochmännlich geprägt", sagt Eveline Metzen, Geschäftsführerin von AmChamGermany. "Deshalb wollen wir erfolgreichen Unternehmerinnen einegrößere Sichtbarkeit geben und neue Vorbilder schaffen", so Metzen.Laut des Female Founders Monitors 2019 des Bundesverbands DeutscheStartups liegt der Anteil der Gründerinnen in Deutschland bei nur 15%. Die Studie hat zudem herausgefunden, dass Frauen stärker durchgesellschaftliche und soziale Themen motiviert werden. "Mit ihrenGeschäftsmodellen bereichern Frauen unsere Gesellschaft und dafürmöchten wir sie auszeichnen", so Metzen."Besonders in Berlin gibt es eine lebendige Start-up-Szene, dieviele Möglichkeiten für Gründerinnen zu bieten hat", sagt TorstenOltmanns, Chair des Berlin Chapters von AmCham Germany und Partnerbei Roland Berger. "Deshalb setzen wir den Fokus auf Unternehmerinnenund suchen nach ihren innovativen und erfolgreichenGeschäftsmodellen", so Oltmanns, der auch Teil der Awards-Jury ist.Weitere Jury-Mitglieder sind Nadine Bütow, Geschäftsführerin vonCommsArt und Mitglied im Berliner Team von Digital Media Women, MariaGross, Managing Director bei GERMANTECH, Carolin Schäufele, CEO &Managing Editor von SHE works!, Andreas Schwaiger, Managing DirectorGermany bei Texas Instruments Deutschland GmbH und EdithStier-Thompson, Managing Director bei news aktuell GmbH.Nach folgenden Auswahlkriterien wird die Jury die Bewerbungenbewerten:-(Mit-)Gründerin eines Start-ups (innovative Technologie oderGeschäftsmodell)-Das Start-up ist bereits seit zwei bis drei Jahren erfolgreich amMarkt (nicht länger als zehn Jahre)-Der Erfolg zeigt sich in der Zahl der Kunden / Nutzer und derSichtbarkeit des Unternehmens-Solide Finanzierung -Erfolgreiche Entwicklung von Umsatz undMarktanteilBewerbungen können unterhttps://www.amcham.de/events/female-founders-award/ bis 3. November2019 eingereicht werden.Eine Einladung zur Akkreditierung für die Award-Verleihungerhalten Sie in den nächsten Wochen.Über AmCham GermanyDie American Chamber of Commerce in Germany (AmCham Germany) istdie Stimme der transatlantischen Wirtschaft. Sie fördert die globalenHandelsbeziehungen, die auf dem starken Fundament derdeutsch-amerikanischen Partnerschaft stehen. Dabei unterstützen undfördern wir aktiv die Interessen unserer Mitglieder durch unserNetzwerk in Wirtschaft, Politik und den AmChams weltweit. AmChamGermany ermöglicht interkulturelles Verständnis, Zusammenarbeit undneue Investitionen durch die Grundsätze eines transparenten Dialogs,freien Handels und eines wettbewerbsfähigen und offenenWirtschaftsklimas.Pressekontakt:AmCham GermanyKatharina-Luise KittlerManager, Head of CommunicationsT +49 30 2130056-34M +49 151 14657921E kkittler@amcham.deOriginal-Content von: American Chamber of Commerce in Germany, übermittelt durch news aktuell