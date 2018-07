Felss setzt auf Predictive Analytics-Verfahren von X-INTEGRATE (FOTO)

Köln (ots) -Die X-INTEGRATE GmbH hat bei der Felss Systems GmbH ein PredictiveAnalytics-Verfahren eingeführt. Der Automobilzulieferer undSpezialist für Kaltumformung von Rohren ersetzt dabei klassischePrüfintervalle durch einen Scoring-Prozess mithilfe einesVorhersagemodells auf Basis von IBM SPSS.Felss setzt die Predictive Analytics-Lösung auf den bei seinenKunden betriebenen Maschinen ein. Auf diesen sind Sensoreninstalliert, welche die Qualität der gefertigten Bauteile und denZustand der Werkzeuge kontinuierlich kontrollieren. Die PredictiveAnalytics-Software analysiert die Daten, so dass man die Qualität derzu fertigenden Produkte annähernd genau vorhersagen kann; es lässtsich also prognostizieren, wann es zu einem Qualitätsabfall in derProduktionskette kommen wird. Auf dieser Wissensbasis können dieKunden Instandhaltungsarbeiten, Werkzeugwechselprozesse undBestellvorgänge besser planen und rechtzeitig durchführen. Folge: DieEffizienz des Fertigungsprozesses und der Qualitätsprüfung auf denAnlagen erhöht sich.Klassische Prüfintervalle werden bei demPredictive-Analytics-Verfahren durch einen Scoring-Prozess mithilfeeines Vorhersagemodells auf Basis von IBM SPSS in einerDocker-Umgebung ersetzt. Docker ist eine auf Open-Source-basierendeMethode zur Isolation von Anwendungen in Containern. Die auf einemRechner genutzten Ressourcen werden über die Container getrennt undverwaltet. Diese "minimalinvasive" Softwareimplementierung sorgt fürUnabhängigkeit von der Plattform, da sich die Container leichttransportieren und installieren lassen. Bei Felss wurde Dockerverwendet, um die Statistik- und Analyse-Software SPSS der Firma IBMin Kombination mit dem von der X-INTEGRATE entwickeltenmathematischen Modell auf verschiedene Container zu verteilen.Durch das "Dockerisieren" der Softwarekomponenten ist es möglich,die gesamte Scoring-Lösung auf einem Edge Gateway - einer gehärtetenHardwarekomponente, die Industrie Connectivity-Standards unterstützt- zu implementieren und lokal an den Maschinen einer Fertigungsstraßeinstallieren. X-INTEGRATE folgt damit dem heute gängigen Muster,Analysetools unmittelbar an der Maschine (im Shopfloor) zuinstallieren. Man spricht daher auch von Edge Computing.Weitere Informationen: http://ots.de/K1ZbTMPressekontakt:X-INTEGRATE GmbHIm Mediapark 5, 50670 KölnFabian Moh, Marketing ManagerTel.: +49 221 97343 551Mail: Fabian.Moh@timetoact.dewww.x-integrate.comOriginal-Content von: X-INTEGRATE GmbH, übermittelt durch news aktuell