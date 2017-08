Köln (ots) - Felix ist 20, als ihn die Diagnose Blutkrebs aus demAlltag reißt. Gerade erst hat er sein Abitur gemacht und sein Studiumzum Wirtschaftsingenieur begonnen. In seiner Freizeit spielt erAmerican Football, macht Kraftsport, hört gerne amerikanischen Hiphopund unternimmt viel mit seinen Freunden. Nebenbei arbeitet er alsBarkeeper und hat dabei eben erst seine Freundin Patriciane kennengelernt. Die beiden sind frisch verliebt und schauen unbeschwert inihre gemeinsame Zukunft - bis sich von jetzt auf gleich alles ändert.Felix hat Leukämie."Aufgeben war für mich keine Alternative. Zu keinem Zeitpunkt",sagt Felix rückblickend. Gemeinsam mit seiner Freundin wirkt der24-jährige Kieler - dem es heute wieder gut geht - bei derDKMS-Online-Kampagne mit, und erzählt darin noch einmal seineberührende Geschichte.Rückblick: Zunächst deutet alles auf einen allergischen Schockhin, als Felix in der Nacht zum 26. Januar 2014 Schmerzen im Armbekommt - so, als ob ihn ein Insekt gestochen hätte. Der Arm schwilltan, wird rot und heiß. Irgendwann kann er sich nicht mehr richtigbewegen und es bleibt nur die Fahrt ins Krankenhaus. Der ersteVerdacht bestätigt sich nicht. Daher entscheiden die Ärzte, sein Blutzu untersuchen und eine Knochenmarkspunktion vorzunehmen. Ab da gehtalles ganz schnell. "Als mir die Ärzte sagten, dass ich Blutkrebshabe, ist für mich eine Welt zusammen gebrochen", erinnert sichFelix. Er wird auf die Onkologie verlegt und nur wenige Tage späterist klar: Nur eine Stammzelltransplantation kann ihn retten. "Eshieß, dass es sehr schwer werden wird, jemanden zu finden, da meinVater aus Ghana und meine Mutter aus Deutschland stammt und ich somiteine sehr seltene Gewebemerkmalskombination habe."Der Kampf um sein Leben beginntSofort beginnt die Chemotherapie, die Felix körperlich fast anseine Grenzen bringt. Doch er kämpft. Großen Halt gibt ihm nebenseinen Eltern Cordula und Charles seine Freundin Patriciane. "Ichhatte große Angst, dass er stirbt, aber ich habe versucht, ihn dasnicht spüren zu lassen", sagt die junge Studentin. "Als wir erfuhren,es gibt einen zu 80 Prozent passenden Spender, haben wir gehofft undgebangt, dass alles gut geht."Die lebensrettenden Stammzellen nehmen die Arbeit aufAm Tag der Transplantation sitzt Patriciane an seinem Bett in derIsolierstation und hält seine Hand, als der Beutel mit denlebensrettenden Stammzellen von der Ärzten gebracht wird. "Ich habespäter zusammen mit seiner Mutter gebetet, dass ein Wundergeschieht", erinnert sie sich. Wenige Tage später zeigen ersteUntersuchungen, dass die fremden Stammzellen ihre Arbeit aufgenommenhaben.In der Zeit danach hat Felix immer wieder mit starkenAbstoßungsreaktionen zu kämpfen, die sich vor allem auf seiner Hautzeigen und seine Herzleistung ist eingeschränkt, vermutlich ausgelöstdurch die vorangegangene starke Chemotherapie. Wieder gibt Felixnicht auf. Knapp acht Monate nach der Diagnose verlässt er dasKrankenhaus und darf nach Hause.Im Oktober 2015 nimmt er sein Studium wieder auf, schmiedetvorsichtig Pläne für die kommenden Monate: "Ich bin froh und dankbar,dass ich noch leben darf."Felix ist heute, drei Jahre, später wieder gesund und Patricianeimmer noch an seiner Seite. Die Krankheit hat ihre Beziehung in das"next level" gehoben, so beschreiben es beide. Sie haben durch Felix'Krankheit eine noch schnellere, feste Bindung miteinander aufgebautund freuen sich auf einen gemeinsame, gesunde Zukunft miteinander.Ihnen ist es eine Herzensangelegenheit die DKMS-Kampagne zuunterstützen, um so noch mehr Spender zu gewinnen. Seine Spenderinhat Felix leider noch nicht kennengelernt. Es ist eine junge Frau ausden USA, mit der er sich schon geschrieben hat. "Sie ist ja derSchlüssel zu meinem Leben und ich wünsche mir, sie demnächst einmalpersönlich zu treffen." 