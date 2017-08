Erfurt (ots) - Wenn Opa Karl Geschichten von sich und seinemFreund Wolle erzählt, dann hört Felix immer genau zu: Er liebt OpasGeschichten mit Wolle. Opa und Wolle waren schließlich auch mal kleinund haben eine Menge Quatsch gemacht. Außerdem weiß Felix: Aus einerOpa-Wolle-Geschichte wird am Ende immer eine tolleOpa-Felix-Geschichte. KiKA zeigt die Premiere der Vorschulserie"Felix macht Ferien" (KiKA) ab 4. September von Montag bis Freitag um8:40 Uhr innerhalb der Vorschulstrecke "KiKANiNCHEN".Die im thüringischen Eichsfeld gedrehte Mini-Serie fängt aufbezaubernde Weise die Beziehung zwischen dem Erstklässler Felix undseinem Großvater ein, die fernab einer medienüberladenen Weltgemeinsame Ferientage verbringen. Dabei werden mit viel Humor undGefühl kleine Geschichten über zwei Generationen erzählt. OpasGeschichten sind für Felix Anregung und Herausforderung zugleich -und Opa macht immer gerne mit.Inspiriert vom dänischen Format "Great Grandad's tall tales"(Toolbox Film) wurde "Felix macht Ferien" entwickelt. Unter der Regievon Markus F. Adrian führen die Macher der Serie die Zuschauer nah andie Figuren heran und erzählen die kleinen Geschichten sounprätentiös und unterhaltsam, dass die Freude an der Natur, dieRückkehr zu sich selbst und die generationenübergreifendeVerbundenheit nie mit pädagogischem Zeigefinger daherkommen, sondernstets mit großer Lust am Spiel und an der Fantasie.Ab 4. September erleben Zuschauer acht Folgen von "Felix machtFerien" (KiKA) montags bis freitags um 8:40 Uhr. Mit Serienstart sinddie Folgen auch auf kika.de in der Rubrik Videos abrufbar.Verantwortliche Redakteurinnen bei KiKA sind Silvia Keil und AnnetteWalther. Registrierte Nutzer finden eine Folge in derKiKA-Presselounge im Bereich "KiKA PLUS" zur Ansicht.Der Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden,bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. JungenMediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität undVielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.Bilder und Texte zu den Programmhighlights und Aktionen imJubiläumsjahr finden Sie in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell