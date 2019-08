Felix Ritter ist neuer Chief Technology Officer der Immowelt Group

Nürnberg (ots) - Felix Ritter ist seit heute Chief TechnologyOfficer (CTO) der Immowelt Group und komplettiert als viertesMitglied den Vorstand. Der 42-jährige übernimmt die technologischeLeitung des Unternehmens und ist verantwortlich für die gesamteIT-Architektur.Felix Ritter ist neuer Chief Technology Officer (CTO) der ImmoweltGroup. Als Mitglied des Vorstandes wird der 42-Jährige den Ausbau desTechnologieangebots und die Weiterentwicklung der gesamtenIT-Architektur der Immowelt Group verantworten. Sein Ziel ist es,weitere innovative Lösungen voranzutreiben, auf deren Basis neuetechnologische und kundenorientierte Anwendungen entstehen können.Ausgewiesener IT-Experte in der digitalen Vermarktung"Felix Ritter ist ein ausgewiesener IT-Experte in der digitalenVermarktung und bringt langjährige Führungserfahrung imTechnologiebereich mit", sagt Dr. Andreas Wiele,Aufsichtsratsvorsitzender der Immowelt Group und Vorstand ClassifiedsMedia der Axel Springer SE. "Mit seiner technischen Expertise ist ereine exzellente Ergänzung des Führungs-Teams der Immowelt Group."Zuletzt war Felix Ritter Senior Vice President of Engineering beiStröer Digital Media. Davor war er zunächst Head of TechnicalDevelopment, später Vice President Technology bei InteractiveMediaCCSP GmbH gewesen. Zwischen 2009 und 2012 hatte er eine leitendeFunktion bei der AOL-Tochter ADTECH inne."Wir freuen uns, mit Felix Ritter eine Führungspersönlichkeit zugewinnen, die eine tiefe Begeisterung für Technik hegt, ausstrahltund glaubhaft vorlebt. Und dabei Software-Entwicklung und DigitalMarketing zusammen denkt. Er wird die Weiterentwicklung undWettbewerbsfähigkeit unserer IT-Plattform strategisch vorantreiben",sagt Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler, Chief Executive Officer derImmowelt."Die Immowelt ist mit leistungsstarken und intuitiven Produktenals Dienstleister für den Immobilienmarkt bereits bestens am Marktetabliert", betont Felix Ritter. "Durch den Einsatz modernerTechnologien, wie Künstlicher Intelligenz, wollen wir unsere Produktein Zukunft noch passgenauer auf unsere Kunden zuschneiden und somitauf die nächste Ebene heben. Ich freue mich sehr auf die reizvolleAufgabe, die Zukunft der Immowelt Group mitzugestalten."Vierköpfiger Vorstand vollständigMit der Berufung von Felix Ritter ist der Immowelt-Vorstandkomplett und besteht aus Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler (ChiefExecutive Officer), Ulrich Gros (Chief Financial Officer), Dr.Dominikus Kirchhoff (Chief Sales Officer) sowie Felix Ritter (ChiefTechnology Officer).Ein Foto von Felix Ritter in druckfähiger Auflösung steht hier zumDownload bereit (Foto: Immowelt Group): http://ots.de/PUASS5Diese und weitere Pressemitteilungen der zur Immowelt Groupgehörenden Unternehmen finden Sie im Pressebereich unterhttps://www.immowelt-group.com/presse.Über die Immowelt Group:Die Immowelt Group ist einer der führenden IT-Spezialisten für dieImmobilienwirtschaft im deutschsprachigen Raum. Kerngeschäft sind diedrei Immowelt-Portale und immonet.de, die zu den meistbesuchtenImmobilienplattformen in Deutschland, Österreich und der Schweizgehören. Reichweitenstarke Special-Interest-Portale wieumzugsauktion.de und bauen.de ergänzen das Portfolio. ZweitesHauptgeschäftsfeld sind leistungsstarke CRM-Software-Lösungen für dieImmobilienwirtschaft, die das gesamte Spektrum der modernenImmobilienvermarktung abdecken und zu den führenden Produkten derBranche zählen. An der Immowelt Group ist die Axel Springer SEmehrheitlich beteiligt.Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell