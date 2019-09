Mainz (ots) -Er entwarf fantastische Bildwelten und wurde zugleich zumDokumentar einer bitteren Zeit: der deutsche Maler Felix Nussbaum.ZDFkultur zeigt in Kooperation mit dem Felix-Nussbaum-Haus imMuseumsquartier Osnabrück die virtuelle Ausstellung "Felix Nussbaum -Leben und Werk". In der "Digitalen Kunsthalle" unterhttps://digitalekunsthalle.zdf.de sind ab sofort 40 seiner Werke zusehen.Das Felix-Nussbaum-Haus im Museumsquartier Osnabrück beherbergtmit über 200 Exponaten die weltweit größte Sammlung von Werken desKünstlers. Die "Digitale Kunsthalle" bietet nun ortsunabhängig eineMöglichkeit, sein Leben und Wirken kennenzulernen - mit einemzusätzlichen Gewinn: Dem Besucher wird eine Zeitreise ermöglicht, diein ihrer Bandbreite über eine reine Kunstausstellung hinausgeht.In der virtuellen Ausstellung, in der auch sonst nicht mehrzugängliche Gemälde zu erleben sind, steht eine Vielzahl vonInformationen zu Künstler und Werk per Mausklick bereit. Ergänzt wirddie Präsentation durch einen vom ZDF für dieses Projekt produziertenFilm: Er stellt Auguste Moses-Nussbaum vor, die heute 95-jährigeCousine des Künstlers. Ihrem Engagement verdankt das Museum denGrundstock seiner Sammlung.Felix Nussbaum, geboren 1904, entstammte einer gutbürgerlichenjüdischen Kaufmannsfamilie aus Osnabrück, die seine künstlerischenAmbitionen unterstützte. 1924 schrieb er sich für ein Studium inBerlin ein; bereits wenige Jahre später hatte er sich in derKunstszene einen Namen gemacht. Gekonnt verbindet seine Malerei dieAusdrucksstärke des Expressionismus mit neusachlicher Klarheit undsurrealen Elementen.Auf die erfolgreichen frühen Jahre folgten ein Dasein auf derFlucht und ein tragisches Ende. Nach der Machtübernahme derNationalsozialisten 1933 lebten Nussbaum und seine ebenfalls jüdischeGefährtin Felka Platek in Belgien. Wie ein Tagebuch begleitenNussbaums eindringliche Selbstporträts und Figurendarstellungen dasLeben im Exil und in ständiger Angst. Am 20. Juni 1944 wurdenNussbaum und Platek aufgrund einer Denunziation verhaftet, am 31.Juli nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.Die "Digitale Kunsthalle", die gemeinsam mit verschiedenen Museenin ganz Deutschland realisiert wird, ist Teil des digitalenKulturraums ZDFkultur, mit dem das ZDF das Verständnis für Kunst undKultur fördert und selbst als Kulturproduzent tätig wird. Eingebettetin die ZDFmediathek bündelt ZDFkultur Inhalte aus unterschiedlichenBereichen wie Literatur, Musik und Kunst - mit interaktivenMöglichkeiten für Nutzerinnen und Nutzer.Ansprechpartnerinnen:Katharina Rudolph, rudolph.k@zdf.de, Dr. Britta Schröder,schroeder.b@zdf.de; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfkulturZDFkultur in der ZDFmediathek: https://zdfkultur.deZDFkultur bei Facebook: https://facebook.com/ZDFkulturhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell