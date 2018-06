Baden-Baden (ots) - Als Bruder von Nationalspieler Toni Kroosscheinen die sportlichen Gene bei ihm in der Familie zu liegen: FelixKroos ist ebenfalls Fußballer und spielt aktuell beim Verein 1. FCUnion Berlin. Zu seinem Bruder Toni Kroos pflegt er ein herzlichesVerhältnis - nicht zuletzt auch über moderne Kommunikationswege. Überdas Smartphone halten sich die Brüder auf dem Laufenden In der "SWR3Vormittagsshow" mit Nicola Müntefering berichtete Felix Kroos heute(27.6.2018) von einer eigenen Whatsapp-Gruppe, über die er sichregelmäßig mit seinem Bruder Toni Kroos und seinen Cousinsaustauscht. Auf die Frage, wie die Gruppe heißt, antwortet FelixKroos kurz und auf den Punkt gebracht: "Geile Typen". Felix Kroosverpasst voraussichtlich das heutige Deutschland-Spiel Im Gegensatzzum letzten Deutschland-Spiel, das Felix Kroos gemeinsam mit seinerVerlobten zu Hause geschaut hat, wird er heute mit großerWahrscheinlichkeit nicht vor dem Fernseher sitzen können: "Das istganz bitter. Also ich - es ist noch nicht endgültig geklärt, weil ichnoch mit dem Trainer reden muss - denn es kann ja nicht sein, dassich das nicht gucken kann, aber so wie es jetzt aussieht, muss ichleider trainieren. Zu den Hintergründen fügt er jedoch hinzu: "Derist Schweizer, das ist das Problem - und die spielen erst am Abend."Regelmäßige Hörerkonzerte SWR3 zählt zu den erfolgreichstenRadioprogrammen in Deutschland. Die vier Elemente Informati-on,Service, Popmusik und Comedy bestimmen das Programm. SWR3 ist mehrals Radio, indem es alle Angebote neben Hörfunk über Web, Fernsehenoder die Sozialen Medien zugänglich macht: regional, national undweltweit.Im Rahmen der neuen DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) weisen wirdarauf hin, dass Ihre bei uns gespeicherten Daten ausschließlich dazugenutzt werden, um Sie mit Presseinformationen des SWR zu versorgen.Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, schicken Sie bitte eineE-Mail mit dem Vermerk "Ich möchte aus dem Verteiler gelöscht werden"an presse@swr.de.Zitate frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle SWR3.Weitere Informationen auf www.SWR3.de, www.SWR3.de/presse undwww.SWR.de/kommunikation, Fotos über ARD-Foto.dePressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986,corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell