Felix Burda Award 2018 | AOK Nordost für Engagement in der Darmkrebsvorsorge ausgezeichnet

Berlin (ots) - Die AOK Nordost hat für ihre Aufklärungsarbeit zurDarmkrebsvorsorge den diesjährigen Felix Burda Award in der Kategorie"Engagement des Jahres" erhalten. Die Preise der renommiertenAuszeichnung wurden am gestrigen Abend in Berlin überreicht."Der Felix Burda Award ist eine besondere Auszeichnung, die wirals Bestätigung unserer Initiativen rund um die Themen Vorsorge undDarmkrebsprävention verstehen", sagte Stefanie Stoff-Ahnis Mitgliedder Geschäftsleitung der AOK Nordost, nach der Preisverleihung."Gerade weil die Erkrankung auch immer jüngere Menschen trifft, gebenwir unseren Versicherten die Möglichkeit, früher als üblich zurVorsorge zu gehen. Jeder Einzelne sollte diese Untersuchung inAnspruch nehmen, denn rechtzeitig erkannt ist Darmkrebs gut heilbar."Daniela Teichert, Mitglied der Geschäftsleitung und Beauftragtedes Vorstandes der AOK Nordost, freute sich am gestrigen Abend überdie Auszeichnung. "Als AOK Nordost werden wir unsere Versicherten unddie Menschen in der Nordost-Region auch weiterhin auf besondere Artzu Gesundheitsthemen ansprechen. Die Aufklärungskampagne #hosenrunterist ein gutes Beispiel dafür, dass Krankenkassen dies auch aufhumorvolle Weise und auf ungewöhnliche Wegen schaffen können."Gesundheitskasse hat Vorsorgealter für die DarmkrebspräventiongesenktDie AOK Nordost unterstützt seit vielen Jahren Initiativen zurKrebsvorsorge, unter anderem auch zur Darmkrebsprävention. Mit derAktion #hosenrunter nimmt sie speziell Männer ins Visier, um überwichtige gesetzliche Vorsorgeuntersuchungen zu informieren. Dies istvor allem auch beim Thema Darmkrebs wichtig: Denn das vermeintlichstarke Geschlecht erkrankt einerseits häufiger und früher als Frauenan Darmkrebs, nimmt andererseits aber Vorsorgeangebote nur zögerlichan.Zugleich hat die AOK Nordost als erste gesetzliche Krankenkasse imvergangenen Herbst das Alter für die präventive Darmkrebsvorsorgedeutlich gesenkt - auf 40 Jahre für Männer und auf 45 Jahre fürFrauen. Bisher liegt das gesetzliche Vorsorgealter bei 55 Jahren.Ab 19. Mai wird die AOK Nordost ihre Aufklärungsarbeit in SachenDarmkrebs fortsetzen und in Strausberg (Märkisch-Oderland) eineInfo-Tour zusammen mit der Landesarbeitsgemeinschaft OnkologischeVersorgung durch Brandenburg starten. Gemeinsam mit der ÄrztekammerMecklenburg-Vorpommern ist die AOK ab August zudem auch wieder imnördlichen Bundesland unterwegs.Alle Termine und Infos unter www.jetzt-hosenrunter.de