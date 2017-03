Unterföhring (ots) -17. März 2017. Zwei gute Bekannte in neuen Rollen: Felicitas Woll("Die Ungehorsame", "Nackt. Das Netz vergisst nie.") und Tom Beck("Einstein") drehen weiter für SAT.1 und stehen im März in denHauptrollen für zwei neue Movies vor der Kamera. Felicitas Woll rolltals Journalistin im SAT.1-Thriller "Das Nebelhaus" (AT) (Produktion:Wiedemann & Berg Television), nach dem gleichnamigen Bestseller vonEric Berg, einen zwei Jahre zurückliegenden Fall neu auf und setztdamit ihr Leben aufs Spiel. Tom Beck spielt in der romantischenKomödie "Dein Song" (AT) von Matthias Schweighöfers Pantaleon Filmseinen Rockstar in der Schaffenskrise auf der Suche nach Inspirationzwischen Yoga und wilden Partynächten...Zu den einzelnen Produktionen:"Das Nebelhaus" (AT)Vier Schüsse. Drei Tote. Eine Komapatientin - das Ende desrätselhaften Amoklaufs auf einer kleinen Ostseeinsel isterschreckend. Im neuen SAT.1-Thriller "Das Nebelhaus" (AT) gehtFelicitas Woll als Journalistin Doro Kagel den Ereignissen von damalsauf den Grund: "Doro ist eine ehrgeizige und interessierte Frau, diemit dem Fall auch eine persönliche Verbindung hat. Die Geschichte um'Das Nebelhaus' ist mysteriös und lange nicht klar. Der Zuschauererlebt mit Doro die Ereignisse von vor zwei Jahren hautnah mit undkommt den verschiedenen Figuren sehr nah. Das hat mich an derGeschichte besonders gereizt." Die Dreharbeiten für die Verfilmungdes gleichnamigen Bestsellerromans von Eric Berg finden derzeit inBerlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern statt. Das Drehbuchfür die Produktion der Wiedemann & Berg Television schrieben SvenPoser und Britta Stöckle. Regie führt Claudia Garde. Neben FelicitasWoll stehen unter anderem Jasmin Schwiers, Nadeshda Brennicke, LucasPrisor, Matthias Weidenhöfer und Hyun Wanner vor der Kamera.Inhalt: Eine fingerdicke Staubschicht überzieht die Blutspritzer,die von der grausamen Tat auf einer kleinen Ostseeinsel zeugen. Alsdie Journalistin Doro Kagel (Felicitas Woll) am Tatort desentsetzlichen Amoklaufs eintrifft, scheint es, als hingen dieSchrecken der Tatnacht noch immer in den Gemäuern des leerstehendenHauses von Unternehmer Philipp Lothringer (Matthias Weidenhöfer).Zwei Jahre vorher lud Philipp seine ehemaligen WG-Mitbewohner Leonie(Jasmin Schwiers), Timo (Lucas Prisor) und Yasmin (Oona von Maydell)ein: Gemeinsam mit ihm, seiner Frau Vev (Nadeshda Brennicke) undTochter Clarissa (Lisa-Marie Trense) sollten sie ein paar entspannteTage in seinem Anwesen, dem "Nebelhaus" verbringen. Die anfänglicheEuphorie über das Wiedersehen wich schnell der Ernüchterung, zuunterschiedlich verliefen ihre Lebenswege. Zu den schwelendenzwischenmenschlichen Konflikten unter den ehemaligen Freundengesellten sich Neid und Missgunst - bis die angespannte Situationbinnen 24 Stunden in einem Blutbad mit drei Toten eskalierte. Leonie,die die Tatwaffe mit auf die Insel brachte und seit der Tatnacht imKoma liegt, wurde von Ermittlern, Überlebenden und der Öffentlichkeitschnell als Täterin ausgemacht - doch hat sie wirklich drei Menschenauf dem Gewissen? Auf Bitten von Leonies Mutter hin recherchiert dieJournalistin und Leonies frühere Klassenkameradin Doro Kagel füreinen Artikel erneut in dem Fall. Ihre Versuche, zu den Überlebendenund Hinterbliebenen Kontakt aufzunehmen, stoßen durchweg aufSchweigen und Zurückweisung. Schließlich sichert ihrRestaurantbesitzer Yim Nan (Hyun Wanner), ein früherer Nachbar derLothringers, zaghaft Unterstützung zu. Doch auch Yims Familie birgtein düsteres Geheimnis, das unter keinen Umständen ans Licht kommendarf. Als ihre Nachforschungen Doro zurück in das leerstehende"Nebelhaus" führen, ahnt sie nicht, dass sie selbst schon längst ingrößter Gefahr schwebt ...+++ Produktion: Wiedemann & Berg Television GmbH & Co. KG +++Produzenten: Kerstin Nommsen, Quirin Berg und Max Wiedemann +++Producerin: Annika Kober +++ Regie: Claudia Garde +++ Buch: SvenPoser, Britta Stöckle +++ Kamera: Cristian Pirjol +++ RedaktionSAT.1: Birgit Brandes +++ Drehzeit:8. März bis voraussichtlich 8.April +++ Drehort: Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern +++Förderung: Medienboard Berlin-Brandenburg +++"Dein Song" (AT)Liebe geht ... durch die Ohren: In der romantischen SAT.1-Komödie"Dein Song" (AT) machen Tom Beck als Rockstar John Winter undCristina do Rego als Assistentin seines Managers Lou ihreromantischen Erfahrungen mit Harmonien. Denn wenn die Schwingungenstimmen, nähern sich sogar erbitterte Streithähne einander an.Produziert wird der neue SAT.1-Film vom Meister der romantischenKomödie in Deutschland, Matthias Schweighöfers Pantaleon Films GmbH.Für SAT.1 produzierte Pantaleon bereits den erfolgreichen Thriller"Jack the Ripper". "Dein Song" (AT) ist somit die zweite gemeinsameZusammenarbeit bei einem TV-Movie. Drehstart für "Dein Song" (AT) mitTom Beck, Cristina do Rego, Dirk Borchardt, Dennis Schigiol, SusanHoecke u.a. ist am 21. März in Berlin.Inhalt: "Sex, Drugs & Rock'n'Roll" - das alles hat John Winter(Tom Beck) hinter sich gelassen. Jetzt führt der erfolgreichsteRockstar Deutschlands dank seiner neuen Freundin Ella (Susan Hoecke)ein gemäßigtes Leben mit gesunder Ernährung, Yoga und in Monogamie.Doch dieser Lebensstil bringt ihn in eine Schreibblockade und treibtnicht nur ihn, sondern auch seinen Agenten Grobsch (Dirk Borchardt)sowie sein gesamtes Management in den finanziellen Ruin. Grobschsetzt daher seine Assistentin Lou (Cristina do Rego) auf John an: Siesoll den Musiker zu seinem alten Rockstar-Leben und damit zumSchreiben neuer Hits animieren. Lou lässt sich nur widerwillig aufdiesen Auftrag ein, doch zwischen der widerspenstigen, jungen Frauund dem desillusionierten Rocker fliegen bald nicht nur die Fetzen,sondern auch Funken. Und ein neuer Song mit Hitpotenzial ist nichtdas einzige Ergebnis von Lous Mission ... +++ Produktion: PantaleonFilms GmbH +++ Produzenten: Dan Maag, Matthias Schweighöfer, MarcoBeckmann +++ Producer: Simon Happ +++ Regie: Kai Meyer-Ricks +++Buch: Katharina Eyssen +++ Kamera: Sönke Hansen +++ Redaktion SAT.1:Anna Süßmuth +++ Drehzeit: 21. März bis voraussichtlich 20. 