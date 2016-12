Gütersloh (ots) -Die Schauspielerin spricht in DB MOBIL über ihr Leben auf demLand, ihren Umgang mit dem Thema Tod und die "Magie" ihrer AugenHamburg, 28. Dezember 2016 - Felicitas Woll meidet dasRampenlicht. Im Interview mit DB MOBIL (Ausgabe 1/2017, EVT 30.Dezember), dem Magazin der Deutschen Bahn, sagte die Schauspielerin:"Ich mag es nicht, ständig fotografiert zu werden. Ich bin auch gernemal unsichtbar." Besonders schlimm war für Woll die Zeit, als sie2002 in der Serie "Berlin, Berlin" quasi über Nacht bekannt wurde."Diesen Erfolg konnte ich überhaupt nicht fassen. Ich habe mich sogarmit Perücken verkleidet, um nicht erkannt zu werden. Ich wollte einFreak bleiben, mein normales Leben so weiterleben, wie es war." DemTrubel der Metropolen entflieht Woll noch heute - sie lebt nach wievor in ihrem Heimatdorf in Hessen. "Ich verstehe ehrlich gesagtnicht, dass man das als so außergewöhnlich wahrnimmt", wundert siesich. "Alle denken, eine erfolgreiche Schauspielerin müsse in Berlinwohnen. Ich brauche die Ruhe in meinem Dorf, um mich wiederaufzuladen."Über die Zukunft macht sich Woll keine Sorgen. "Ich ruhe sehr inmir selbst. Ich habe keinen Plan und auch nie einen gehabt. Wennjemand mit mir arbeiten möchte, dann wird er mich schon finden. Ichbin da wirklich sehr entspannt. Dafür muss man sich komischerweiseimmer rechtfertigen." Auch der Gedanke an die eigene Vergänglichkeitbringt die 36-Jährige nicht aus der Fassung. "Ich habe keine Angstvor dem Tod. Ich habe meine Großmutter gesehen, als sie gestorbenist. Ich habe sie berührt, ich weiß, wie sich ein toter Körperanfühlt."Welche Ausstrahlung die gelernte Krankenschwester hat, war ihrschon bewusst, bevor sie im Alter von 17 Jahren in einer Dorf-Discoentdeckt wurde. "Ich habe früh gemerkt: Wenn ich Augenkontakt suche,dann passiert sofort etwas. Es gibt einfach eine Form vonAufmerksamkeit, die ich schaffen kann. Ich nenne es mal eine Form vonMagie!"Pressekontakt:Joachim HaackTel. 040/399272-0E-Mail: presse@territory.deOriginal-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell