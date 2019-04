Felgenreiniger im GTÜ-Test: Runter mit dem Winterschmutz (FOTO)

Stuttgart (ots) -Zehn Spezialreiniger für schnellen Felgenglanz im Praxisvergleich- Nicht alle Produkte halten, was sie versprechenDieser Tage ist es wieder soweit: Der alljährliche Wechsel vonWinter- auf Sommerreifen steht an. Straßenschmutz, Bremsen-, Gummi-und Metallabrieb haben den Felgen im Laufe der Saison zugesetzt undeinen hartnäckigen Belag auf den teuren Alus gebildet. Sind die Räderschon mal abmontiert, empfiehlt sich eine gründliche Reinigung derFelgen, bevor diese den Sommer über eingelagert werden. SpezielleFelgenreiniger versprechen hier makellose Sauberkeit und neuen Glanzin nur wenigen Minuten ohne lästiges Schrubben.Die GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung und Auto Bildwollten es genau wissen und haben zehn handelsübliche Produkte zuPreisen zwischen 8 und 20 Euro in der Praxis auf stark verschmutztenFelgen getestet. Das Ergebnis: Mit wenigen Ausnahmen hilft bei denmeisten der getesteten Reinigern nur mechanische Nacharbeit mit einemSchwamm, um die dreckigen Felgen wirklich sauber zu bekommen.Testsieger P21S High End mit bester ReinigungsleistungDen Testsieg sicherte sich der nagelneue Felgenreiniger P21S HighEnd von Dr. Wack (20,42 EUR), der mit der besten Reinigungsleistungund guter Materialverträglichkeit glänzte. Dieses Produkt bewertetendie GTÜ-Experten mit "sehr empfehlenswert" (siehe Ergebnistabelle).Mit großem Abstand zum Testsieger und Punktegleichstand imEndergebnis, schafften es der Sonax Xtreme Felgenreiniger Plus (19,99EUR) und der Alu-Teufel Spezial von Tuga Chemie (12,49 EUR) auf einengemeinsamen zweiten Platz. Ebenfalls das Prädikat "empfehlenswert"erhielten mit nicht ganz so guter Reinigungsleistung der"Felgen-Reiniger Evotec" von Nigrin (7,59 EUR), der "FelgenreinigerSpezial" von Liqui Moly (11,66 EUR) und das Aral-Produkt"Felgenreiniger Intensiv" (10,90 EUR).Nur wenige Felgenreiniger überzeugenWegen ihrer relativ schlechten Leistung in Sachen Sauberkeitmussten sich der "Dust Cracker" von Liquid Elements (16,99 EUR), der"Reactive Wheel Cleaner" von Koch Chemie (19,85 EUR), der "UltimateAll Wheel Cleaner" von Meguiar's (19,99 EUR) mit der Note "bedingtempfehlenswert" zufrieden geben. Schlusslicht im Test: Der "WheelShine" von Petronas Durance (10,95 EUR), der auf ganzer Linieversagte und den die Prüfer als "nicht empfehlenswert" einstuften.Sauber mit Reiniger und WasserstrahlMit der strengen Prüfanforderung "Reinigungsleistung mitWasserstrahl ohne Mechanik" kamen besonders die Felgenreiniger vonDr. Wack, Sonax und Aral gut zurecht. In dieser Testdisziplin wurdennach der vom Hersteller angegebenen maximalen Einwirkzeit derReiniger die verschmutzten Felgen per Wasserstrahl aus einem Schlauchabgespritzt. Steigern ließ sich die Leistung bis zur Perfektion nurnoch durch den Einsatz eines Hochdruckreinigers und eines Schwamms.Einige der "empfehlenswerten" Reiniger wiesen auch nach demEinsatz von Wasserschlauch und Hochdruckstrahler noch vereinzeltSchmutzreste auf der Felge auf, die sich jedoch durch Nachwischen mitdem Schwamm leicht beseitigen ließen. Bei den mit der Note "bedingtempfehlenswert" getesteten Reinigern war die notwendige mechanischeNachbehandlung merklich größer. Hier war zusätzliche Handarbeitunausweichlich.Große Unterschiede gab es auch bei dem Testpunkt"Praxistauglichkeit". Hier waren gute Leistungen beiBeschriftung/Anleitung, Sprühverhalten/Dosierbarkeit sowie derHaftung des Reinigers an der Felgenoberfläche für die Bewertungentscheidend.Materialverträglichkeit mit entscheidendNicht zuletzt spielte auch die Materialverträglichkeit imPraxistest eine nicht unwichtige Rolle. Was passieren kann, wennReinigerflüssigkeit längere Zeit auf Felge, Bremse, Lack oderScheinwerfer verbleiben, zeigten die Verträglichkeitstests deutlich.Lacke können aufquellen, Eisen korrodieren undScheinwerfer-Streuscheiben aus Polycarbonat Risse bekommen.Deshalb der Rat der GTÜ-Experten: Die Felgen und das Umfeld nachjedem Reinigereinsatz gründlich mit viel Wasser abspülen. Nur solassen sich hässliche Spuren nach unsachgemäßer Anwendung am Autovermeiden.Pressekontakt:GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbHFrank Reichert · Leiter UnternehmenskommunikationFon: 0711 97676-620 · Fax: 0711 97676-609E-Mail: frank.reichert@gtue.de · http://presse.gtue.deOriginal-Content von: GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung GmbH, übermittelt durch news aktuell