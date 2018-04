Felgenpflege: So gehen Sie richtig vor - und vermeiden Schäden

Bielefeld/Hannover (ots) - Viele Fahrzeughalter legen Wert aufansprechende Felgen - gerade zum Start in die Frühjahrssaison. DamitFelgen jedoch lange Freude bereiten, ist die richtige Pflegeentscheidend. Denn unsachgemäßes Vorgehen kann zu Schäden führen, diedas Aussehen beeinträchtigen - oder schlimmstenfalls Korrosion zurFolge haben. Tipps gibt's vom Reifenfachdiscounter reifen.com (http://www.reifen.com ):1) Säuren und Laugen sind tabu! Verwenden Sie zur Felgenpflegeniemals säurehaltige Mittel - denn Säure greift die schützendeLackschicht an und zerstört sie. Dasselbe gilt für alkalischeLösungen, Kratzschwämme und scharfe Gegenstände. Gefährlich:Scharfe Reiniger würden bei Kontakt sogar Bremsscheiben undBremsschläuche beschädigen.2) Felgenreiniger reinigen am besten! Felgenschmutz besteht ausBremsbelagsabrieb und Straßenstaub - und ist sehr hartnäckig.Autoshampoos sind für diese Art von Schmutz eher nichtgeeignet. Am effektivsten rücken Felgenreiniger denVerschmutzungen zu Leibe - die Felgen selbst werden geschont.Beachten Sie jedoch die maximale Einwirkzeit!3) Vorderfelgen vorbehandeln! Die Felgen der Vorderräder weisenwegen des Bremsabriebs in der Regel stärkere Verschmutzungenauf. Sie erzielen ein besseres Resultat, wenn Sie durch"Einweichen" vorbehandeln. Wiederholen Sie erforderlichenfallsden Reinigungsvorgang.4) Felgen regelmäßig reinigen! Da sich Felgen beim Fahren undBremsen erhitzen, kann es dazu kommen, dass derBremsbelagsabrieb allmählich "einbrennt" und sich dann nur nochschwer beseitigen lässt. Bei der regelmäßigen Autowäsche und-pflege sollten Fahrzeughalter daher den Felgen besondereBeachtung schenken.Über reifen.comreifen.com ist Deutschlands erster Reifenfachdiscounter mit einembreiten Angebot an günstigen Markenreifen. In Deutschland gibt es 37Filialen, den Onlineshop reifen.com (von 2014 bis 2017 vier Jahre inFolge Branchensieger Online-Reifenhandel bei Deutschlandsbedeutendstem Service-Ranking "Service-Champions") und 3.300Montagepartner, die Serviceleistungen erbringen. Die Produktpaletteumfasst Pkw-Reifen, Felgen, Kompletträder, Motorrad-, Offroad- undTransporterreifen sowie Zubehör.Pressekontakt:reifencom GmbHSabrina LiekefettSüdfeldstr. 1630453 HannoverTel.: (0511) 123210-33E-Mail: presse@reifen.comwww.reifen.comOriginal-Content von: reifencom GmbH, übermittelt durch news aktuell