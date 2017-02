Feldversuche mit Elektro-Lkw in Hessen und Schleswig-Holstein

BERLIN (dpa-AFX) - Auf zwei Autobahn-Abschnitten in Hessen und Schleswig-Holstein werden ab Anfang 2019 Elektro-Lastwagen an einer Oberleitung fahren.



Das Bundesumweltministerium gab am Donnerstag die beiden Teststrecken des geplanten Feldversuchs bekannt. Die eine führt vom Lübecker Hafen bis zu einem Logistikzentrum in Reinfeld (Holstein). Die Strecke ist insgesamt 25 Kilometer lang, 6 Kilometer davon auf der Autobahn A1 sollen elektrifiziert werden, sagte Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth in Berlin. Der zweite Abschnitt befindet sich auf der Autobahn A5 zwischen dem Gewerbegebiet Darmstadt-Nord und dem südlichen Teil des Frankfurter Flughafens./brd/DP/stb