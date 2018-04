Feiyu bringt den G6 auf den Markt - perfekte Vision in einer Hand

Guilin, China (ots/PRNewswire) - Wenn es um Action-Videos geht,sind die meisten Outdoor-Begeisterten vertraut damit, all ihreaufregenden Momente mit den GoPro Action-Kameras festzuhalten. Derentscheidende Aspekt beim Action-Bildmaterial ist die Stabilisierungund das Geheimnis der Stabilisierung liegt in einem gutenStabilisator. Vom G4 bis zum G5 sind die Gimbal-Stabilisatoren vonFeiyu aufgrund ihrer herausragenden Leistung und Stabilisierung dieerste Wahl unter Extremsport-Fans geworden. Jetzt wird G6, der neueAction-Stabilisator der G-Serie, am 16. April auf dem Markteingeführt.Perfekte Aufnahmen mit Feiyu G6Der Gimbal-Stabilisator G6 wurde im Hinblick auf Hardware undSoftware auf den modernsten Stand gebracht. Zuerst ist zu erwähnen,dass er mit WiFi+ Bluetooth ausgestattet ist. Bei Verbindung mit denGoPro-Action-Kameras ermöglicht dies den Nutzern, auf einen anderenModus umzuschalten und die Parameter der Kamera mit einem Klick aufder seitlichen Bildschirmtaste anzupassen.Zweitens bietet der neue G6-Stabilisator von Feiyu außerdem denbeeindruckenden OLED-Bildschirm, über den Nutzer dieKamera-Parameter, den Modus des Stabilisators und dieBluetooth-Verbindung ablesen können, was für eine bessere Steuerungder Kamera und des Stabilisators sorgt.Zusätzlich macht es der neu programmierte, systematischeAlgorithmus des G6 möglich, bessere Leistungen bei noch wenigerEnergieverbrauch zu bringen. Gleichzeitig wird durch den optimiertenMotordrehmoment dafür gesorgt, dass die Nutzer filmreife Aufnahmenmit besserer Stabilisierung und Effizienz bekommen werden.Zu guter Letzt ist der G6-Stabilisator jetzt dank eines brandneuenAlgorithmus-Rahmens flexibler und stabiler als je zuvor. Durch dasnagelneue Elevationsdesign kann sich der Stabilisator auch in alleRichtungen und sowohl auf der Nickachse als auch der Richtungsachsefrei drehen, was für den Videofilmer eine neue barrierefreie Sichtbedeutet.Aufnahmen mit Feiyu G6 - was immer und wie Sie wollenAufbauend auf der Spitzenqualität des G6 ist der brandneueG6-Stabilisator mit metallischen und wasserresistenten Materialienüberzogen. Die leistungsstarke Batterie liefert bis zu 12 StundenBetriebsdauer und kann außerdem GoPro Action-Kameras über dieeingebaute Schnittstelle aufladen. Darüber hinaus können Anwenderdurch die umfassenden Funktionen und individuell einstellbarenPräferenzen in noch mehr Szenarien vom G6 profitieren.Der G6 ist mit den meisten Action-Kameras kompatibel, unteranderem mit GoPro HERO6 / HERO5 / HERO4 / HERO3+ / HERO3, RX0 und YI4K+, AEE sowie weiteren Action-Kameras mit ähnlichen Formen undAbmessungen. Der G6 wird über Ali Express, Amazon und die Website vonFeiyu vertrieben.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/679229/Feiyu_G6_A_Simple_World_View.jpgPressekontakt:Herr Xiong+86-181-1876-2208xiongqiu@feiyu-tech.comOriginal-Content von: Feiyutech, übermittelt durch news aktuell