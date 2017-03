--------------------------------------------------------------Feisthttp://ots.de/i3m8s--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Feist meldet sich mit einem neuen Album zurück: "Pleasure" wird am28. April veröffentlicht. Den ersten Vorgeschmack gibt es ab heute,Freitag (17.03.17) mit dem Titeltrack "Pleasure", der zudemzeitgleich Radiopremiere feiert! Bei Facebook hat Feist heute einpaar kurze Teaser-Clips gepostet. Hier kann man in "Pleasure"hineinhören: https://www.vevo.com/watch/feist/pleasure/FRUV71700099"Der leise Superstar" (ZEIT Online) veröffentlicht knapp sechsJahre nach dem letzten Album das neue Werk "Pleasure" am 28. April.Aufgenommen über einen Zeitraum von drei Monaten und produziert vonLeslie Feist mit Unterstützung von ihren angestammten MitstreiternMocky und Renaud Letang, spielt neben ihrer außergewöhnlichen Stimmeauch ihr einzigartiges Gitarrenspiel eine zentrale Rolle auf demAlbum. Es ist das Intime, Minimalistische, tastend Suchende,Auslotende, Zerrissene, radikal Ungeschönte, das weite Teile von"Pleasure" auszeichnet. Über das Album sagt Feist: "Ich habe es'Pleasure' (dt. Freude, Vergnügen) genannt, als würde ich eineSaatkorn pflanzen oder Helligkeit voraussagen. Das Erlebnis istmanchmal mild oder tiefgründig, manchmal auch andauernd und einetreibende, motivierende Kraft."Seit dem gefeierten "Let It Die" aus dem Jahr 2004 reißen dieLobeshymnen und Liebeserklärungen an Leslie Feist nicht mehr ab. Mitdem Nachfolger "The Reminder", der 2007 hierzulande Platz #11 in denMedia Control Charts und Goldstatus erreichte, eroberte sieschließlich das ganz große Publikum - und sogar die Herzen derKinder, denn sie durfte den Figuren der Sesamstraße mit dem Song"1,2,3,4" das Zählen beibringen.Ihre zuletzt veröffentlichte LP "Metals" - für die New York Timesdamals das Album des Jahres - erreichte sensationell Platz 7 derUS-amerikanischen Billboard Charts, Platz 6 der deutschen Albumchartsund in ihrer Heimat Kanada den 2. Platz. Weltweit hat Feist mehr als3 Millionen Alben verkauft und kann über einer halbe MilliardeStreams verbuchen."Pleasure" erscheint am 28. April. Die Single "Pleasure" ist abdem 17. März erhältlich.Pressekontakt:Joerdis.Luedke@umusic.comOriginal-Content von: Universal International Division, übermittelt durch news aktuell