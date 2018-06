Feintool übernimmt deutsche Stanz- und LaserTechnik Jessen GmbH

Lyss (awp) - Feintool steigt mit einem Zukauf in den Markt der Elektromotorkomponenten ein. Die Industriegruppe übernimmt die deutsche Stanz- und LaserTechnik Jessen GmbH. Diese setzte 2017 mit 200 Mitarbeitenden rund 37 Millionen Euro um.

Mit dieser Übernahme investiere Feintool massiv in den langfristig an Bedeutung gewinnenden E-Mobilitätsmarkt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Kaufvertrag wurde am Mittwoch unterschrieben.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten