Köln (ots) - REWE-Großfläche überzeugt mit erstklassigerFischthekeRegionalität, Nachhaltigkeit, handwerkliche Veredelung und einegroße Auswahl - damit hat sich das REWE CENTER in Egelsbach gegenseine Mitbewerber durchgesetzt. Nach der "Fischtheke des Jahres 2015"wurde die Servicetheke nun auch mit dem begehrten "Seafood Star 2017"in der Kategorie Supermärkte über 2.000 Quadratmeter ausgezeichnet.Das 8.200 Quadratmeter große REWE CENTER in Engelsbach steht fürein einzigartiges Einkaufserlebnis auf der Großfläche. Die neun Meterlange Fischtheke fügt sich in dieses Konzept perfekt ein: Hier werdentäglich in Handarbeit Fisch eingelegt, frisch geräuchert und gebeiztsowie eigene Spezialitäten hergestellt. Kunden können beispielsweiseden gebeizten Lachs "aus eigener Herstellung" in sieben Variantenerhalten, unter anderem "Persisch" mit Chili, Honig undWacholderbeeren. Daneben gibt es ein großes Angebot an Frischfischwie Lachs- und Kabeljau-Filet, Meeresfrüchten, Feinkostsalaten sowieSB-Produkten, die durch Lieferanten wie Deutsche See, TransgourmetSeafood und dem Fischmarkt Fiedler bezogen werden.Großer Wert wird auf Regionalität und Nachhaltigkeit gelegt.Forelle, Saibling, Karpfen und Lachsforelle werden aus heimischerZucht bezogen und entsprechend gekennzeichnet. Auf den Verkauf vonHummer, Dornhai und Aal wird aus Nachhaltigkeitsgründen verzichtet.Neben einer großen Bio-Auswahl achten das Fischtheken-Team sowie dieEinkäufer auch darauf, dass der Fisch aus MSC- und ASC-zertifiziertenFischfang stammt.Damit Kunden beim Fischkauf bestens beraten werden, besuchen dieIHK-zertifizierten Mitarbeiter vom REWE CENTER regelmäßig interne undexterne Schulungen oder schauen sich die regionalen Erzeugerbetriebevor Ort an. Das angeeignete Wissen wird gerne an die Kundenweitergegeben: In Fisch-Workshops können diese Filetieren, Veredelnund Braten lernen und in Sushi-Workshops alles Wissenswerte zu Maki,Nigiri und Co. erfahren. Und auch an den Nachwuchs wird gedacht.Kinder haben am großzügigen Frischfisch-Rondell die Möglichkeit, überdie "Entdeckertreppe" selbst einen Blick auf die große Fisch-Auswahlzu werfen. Der "Kinder-Lolly" ist bei denen Kleinen besondersbeliebt: Auf einen Spieß gibt es eine Räuchergarnele, ein StückGoldlocke oder Lachsstremel zum Naschen.Mit dem "Seafood Star" zeichnet die Fachzeitschrift FischMagazinjährlich herausragende Fisch-Fachgeschäfte, Fischabteilungen im LEH,Feinkostgeschäfte sowie mobile Händler aus. Prämiert werdenGeschäfte, deren Verkaufskonzept und Warenpräsentation herausragendsind und als Anregung und Vorbild dienen können.Über REWE:Mit einem Umsatz von 17,7 Mrd. Euro (2015), rund 119.000Mitarbeitern und weit über 3.000 REWE Märkten gehört die REWE MarktGmbH zu den führenden Unternehmen im deutschenLebensmitteleinzelhandel. Die REWE Märkte werden als Filialen oderdurch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2015 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 52,4Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000Beschäftigten und 15.000 Märkten in 20 europäischen Ländern präsent.In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2015 rund 232.000 Mitarbeiterin rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 38,2 Milliarden Euro.Für Rückfragen oder Fotozusendungen:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell