Feinstaubbelastung durch Silvesterfeuerwerk: Deutsche Umwelthilfe fordert Stopp von Feuerwerken in belasteten Innenstädten Deutschlands

Berlin (ots) - Zum Jahreswechsel werden durch Feuerwerkskörper inwenigen Stunden 5.000 Tonnen Feinstaub freigesetzt - Dies entsprichtetwa 17 Prozent der jährlich im Straßenverkehr entstehendenFeinstaubmenge - Deutsche Umwelthilfe fordert für belastete Städtejeweils zentral veranstaltete Feuerwerke mit professionellerPyrotechnik außerhalb der hochbelasteten Innenstadtbereiche - Diebisherigen archaischen Böller und Feuerwerksraketen verursachenBrände, gefährden die Gesundheit und vermüllen die StädteAngesichts der alljährlich hohen Feinstaubbelastung durchSilvesterfeuerwerk fordert die Deutsche Umwelthilfe (DUH) dieKommunen auf, in allen Städten mit hoher Luftbelastung zentrale undprofessionell veranstaltete Feuerwerke außerhalb der sensiblen Zonenzu veranstalten. Gleichzeitig muss es klare Verbote fürSilvesterböller und mit Schwarzpulver getriebene Raketen geben, diefür die extremen Feinstaubwerte aber auch viele Brände undVerletzungen verantwortlich sind. Dies ist im Ausland bereits Praxis,jedoch erst in wenigen deutschen Städten. Eine Alternative ist auchdie Ausweisung bestimmter Zonen am Rande der Stadt, in denen ohneGefahr für die Luftqualität private Silvesterböller und Raketengezündet werden. Die DUH hält dies für nötig, um denGesundheitsschutz in den von hoher Luftverschmutzung betroffenenStädten und Gemeinden sicherzustellen.Für das wenige Stunden dauernde Silvester-Feuerwerk kauften dieMenschen in Deutschland 2017 für 137 Millionen Euro umwelt- undgesundheitsschädliche Böller und Raketen. Sie erzeugen nicht nurviele zehntausend Tonnen an Müll, führen zu vielen tausendFeuerwehreinsätzen, sondern erzeugen auch ca. 5.000 Tonnen Feinstaub(PM10). Je nach Wetterlage ist die Feinstaubkonzentration über vieleStunden hinweg so hoch wie sonst im ganzen Jahr nicht.Der Grenzwert für Feinstaub für das Tagesmittel von 50 µg/m³ darfan insgesamt 35 Tagen im Jahr überschritten werden. Erschreckend istdie Höhe der Belastung in der Silvesternacht: Das Umweltbundesamtdokumentierte in den vergangenen Jahren in Leipzig um 1 Uhr nachtseinen PM10-Stundenwert von mehr als 1.800 µg/m³, in München undanderen Städten sind an Neujahr Stundenwerte über 1.000 µg/m³ üblich.Dies führt in der Konsequenz auch zu hohen Tagesmittelwerten anNeujahr; Werte um 100 µg/m³ sind keine Seltenheit, in München etwastiegen die Wert in 2017 auf 564 µg/m³.Feinstaub gehört zu den Luftschadstoffen, deren negativer Effektauf die menschliche Gesundheit gut dokumentiert ist. Besondersbetroffen sind Menschen mit gesundheitlichen Vorbelastungen wieAsthma oder anderen Atemwegserkrankungen, sowie Schwangere undKinder. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt daher, dieAnzahl der Überschreitungstage von 35 auf 3 zu reduzieren.Jürgen Resch, DUH-Bundesgeschäftsführer, sagt: "EinSilvesterfeuerwerk gehört für viele Menschen zum Jahreswechsel und sosoll es auch bleiben. Wir brauchen aber für die mit Luftschadstoffenhoch belasteten Innenstädte einen Schutz vor den Feinstaubmassen ausarchaischer Pyrotechnik. Nicht zuletzt aufgrund des Dieselskandalssind Menschen in Deutschland zunehmend besorgt, wenn es um das Themasaubere Luft geht. Die Kommunen sind hier gefordert zu handeln. Wirmöchten eine Verschiebung der Feuerwerksaktivitäten raus aus derInnenstadt. Entweder auf Flächen am Stadtrand, wo die Menschen ihreFeuerwerkskörper abfeuern können oder noch besser ein professionellesFeuerwerk außerhalb sensibler Zonen, an dem sich alle erfreuen könnenund welches kaum Feinstaub erzeugt."Erste Städte in Deutschland haben weitgehend unbemerktentsprechende Begrenzungen und Verbote für die Innenstadtausgesprochen, so etwa Konstanz (nach einem durch Raketen ausgelöstenBrand in der historischen Altstadt), Goslar, Bremen, Bielefeld,Straubing oder Ravensburg. Andernorts gibt es Auflagen ausNaturschutzgründen oder um Schäden an Personen zu verhindern. Jüngsthat die Stadt Hannover bekannt gegeben, dass es dieses Jahr inbestimmten Sperrzonen kein Feuerwerk in der Stadt geben wird.Ein öffentliches Feuerwerk oder eine professionelle Pyro-Show sinddabei nicht nur sicherer. Diese belasten die Umwelt auch weniger, dahier meist andere Feuerwerksbatterien zum Einsatz kommen. Auchaußerhalb Deutschlands wird privates Feuerwerk in der Silvesternachtzusehend kritisch gesehen, so ist es unter anderem in Paris verboten,Feuerwerkskörper oder Böller zu verkaufen und abzufeuern. In Dänemarkund Slowenien sind Verkauf, Besitz und Verwendung von Knallkörperngenerell verboten.Luftverschmutzung ist nicht nur in der Neujahrsnacht ein Problem,sondern ganzjährig. Besonders Dieselmotoren in Fahrzeugen,Baumaschinen aber auch Kaminöfen tragen maßgeblich zur Belastung derLuft mit Feinstaub bei. 