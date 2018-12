Feinstaub und Feuerwerk

Ratingen (ots) - Jedes Jahr kurz vor Silvester werden durch dasUmweltbundesamt medienwirksam Warnungen vor erhöhten Feinstaubmengenin der Nacht zum 1. Januar durch das Silvesterfeuerwerkherausgegeben.Dabei wurde vom Umweltbundesamt zunächst immer eine Menge von4.000 Tonnen Feinstaub kolportiert, die durch das Abbrennen vonFeuerwerk freigesetzt worden seien. Mittlerweile wurde dieser Wertschon auf jährlich 5.000 Tonnen Feinstaub (+25 Prozent) erhöht, ohnedass ein entsprechend erhöhter Absatz von Feuerwerk festzustellenwar. Wie diese Werte überhaupt errechnet werden, ist bisher nichtbekannt. Bekannt ist aber, dass das Umweltbundesamt die Angebotsfristfür ein Projekt zur "Entwicklung von Methoden zur Berechnung vonEmissionen von Luftschadstoffen aus der Verwendung von Holzkohle,Tabak, Feuerwerk und Kerzen sowie aus dem Entfachen vonBrauchtumsfeuer" noch im Jahre 2016 verlängert hat (Quelle:Umweltbundesamt). Sicherlich ist es richtig, dass Feuerwerke eingewisses Maß an Feinstaub erzeugen.Selbst wenn die jährliche Menge von 5.000 Tonnen Feinstaubzutreffend sein sollte, stellt diese im Vergleich zu der durchmenschliche Aktivitäten jährlich entstehende Menge von 221.000 TonnenFeinstaub (Quelle: Umweltbundesamt) nur einen Anteil von rund 2Prozent dar. Im Vergleich zu anderen Feinstaubverursachern (Verkehr,Industrie, Landwirtschaft) wird hierbei die Umwelt aber nichtpermanent und ganzjährig mit Feinstaub belastet, sondern nur sehrkurzfristig. Zumeist ist eine erhöhte Feinstaubbelastung durch dasSilvesterfeuerwerk nach ein bis drei Stunden abgeklungen. Dies zeigendie vom Umweltbundesamt gemessenen Tagesmittelwerte vom 01.01.2018deutlich. (Eine entsprechende Grafik kann beim Umweltbundesamt überfolgenden Link generiert werden: http://ots.de/GPCVqQ)Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der beim Abrennen vonFeuerwerken erzeugte Feinstaub grundlegend andere Eigenschaften alsetwa Feinstaub aus Verbrennungsmotoren und Feuerungsanlagen aufweist.Die durch den Verkehr erzeugten Feinstaubpartikel sind aufgrund ihrerchemischen Natur wesentlich toxischer und persistenter als dieAbbrandprodukte von Feuerwerken.Es stellt sich somit die Frage, warum trotzdem immer wiederversucht wird, den Verzicht auf Silvesterfeuerwerk als wichtigenBeitrag zur Senkung der jährlichen Feinstaubbelastung darzustellen.Ist allein die Tatsache ausreichend, dass es sich bei der deutschenFeuerwerksbranche um eine sehr kleine (aber feine) Branche handelt,die nur einmal im Jahr medienwirksam in Erscheinung tritt, und das zueiner Zeit, die durch das besinnliche Weihnachtsfest geprägt ist?Interessanterweise sind uns ähnliche Warnungen, beispielsweise zumAutoverkehr oder zu anderen Verursachern von Feinstaub (z.B.Tabakrauch), die in weit höherem Maße gesundheitsschädlichesFeinstaub produzieren, nicht bekannt.Pressekontakt:VPI-Verband der pyrotechnischen IndustrieGeschäftsführer: RA Klaus GotzenAn der Pönt 4840885 RatingenE-Mail: info@feuerwerk-vpi.deInternet: www.feuerwerk-vpi.deTel.: 02102 / 186200 / Fax: 02102 / 186169Original-Content von: Verband pyrotechnische Industrie (VPI), übermittelt durch news aktuell