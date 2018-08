Feindliche Übernahme durch Muslime? - Thilo Sarrazin streitet mit dem stern über sein Untergangsszenario für Deutschland

Hamburg (ots) - Der ehemalige Bundesbankvorstand und BerlinerFinanzsenator Thilo Sarrazin warnt davor, dass die Muslime in zweioder drei Generationen die Mehrheit in Deutschland stellen würden."Sie können dann die Gesetze ändern, Deutschland und Europa sogestalten, wie sie es haben wollen", sagt er in einem Streitesprächmit dem Hamburger Magazin stern.Sarrazin wirft den Muslimen vor, nach der Weltherrschaft zustreben. Dies begründet er unter anderem mit "einem mentalen Profil,das leider sehr stabil ist".In dem Gespräch attackiert Sarrazin auch Kanzlerin Angela Merkel.Sie habe im Mittelmeer "die Zahl der Ertrinkenden nach obengetrieben" - denn wenn die Menschen keine Hilfe zu erwarten hätten,würden sie sich auch nicht auf den Weg machen.Sarrazin plädiert dafür, den weiteren Zuzug von Migrantenunbedingt zu verhindern. Er sagt: "Die immer größer werdendenislamischen Communities beanspruchen in physischer und geistigerHinsicht mehr und mehr öffentlichen Raum." Trotz dieser Rhetorikweist er im stern den Vorwurf empört zurück, damit an die"Volk-ohne-Raum"-Propaganda der Nazis zu erinnern.Auf den Einwand, er sei ein Hassprediger, antwortet der73-Jährige: "Das ist eine haltlose Beleidigung, mit der Sie dasWirken muslimischer Hassprediger verharmlosen. Ich predige keinenHass. Ich habe in meinem Buch abgewogen formuliert."An diesem Donnerstag erscheint Sarrazins neue Kampfschrift mit demTitel "Feindliche Übernahme. Wie der Islam den Fortschritt behindertund die Gesellschaft bedroht".Sarrazin, der trotz seiner rechtspopulistischen Thesen weiter derSPD angehört, hat mit Büchern wie "Deutschland schafft sich ab"bereits in früheren Jahren hohe Auflagen erzielt und erbitterteDebatten ausgelöst. Sarrazin wurde unter anderem vorgeworfen,rassistische Ressentiments zu schüren und die Aussagen vonStatistiken zu manipulieren.Diese Vorabmeldung ist nur mit Nennung der Quelle stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Gruengreiff,Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Tel. 040 3703 2468,gruengreiff.sabine@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell