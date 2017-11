"Feindliche Übernahme" beendet - McDonald's Deutschland räumt heute ab 18 Uhr mit Mythen und Gerüchten auf und sorgt am "Tag des jüngsten Gerüchts" für Aufklärung (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

München (ots) -Mit dem "Tag des jüngsten Gerüchts" und einer Social MediaLive-Show ab 18 Uhr beendet das Unternehmen die diesjährigeQualitätskampagne "Die Wahrheit über McDonald's" mit einem großenAuftrittDie "feindliche Übernahme" ist beendet: Am Vormittag hatte diefiktive Gruppierung P.V.U.I. (Professioneller Verband der UntergrundIdealisten) sämtliche Social-Media-Kanäle sowie die Website vonMcDonald's Deutschland "übernommen" und einen "Tag des jüngstenGerüchts" ausgerufen. Mit provozierenden und nicht ganz ernstgemeinten Aussagen wie "McDonald's röstet Kaffeebohnen bei lebendigemLeib!" oder "Wir sind das Fuck in Fakten!" stiftete die vermeintlicheAktivistengruppe Unruhe. Seit 15.30 Uhr kontrolliert McDonald's nunwieder offiziell seine Kommunikations-Kanäle und hat dieP.V.U.I.-Aktion damit als das enttarnt, was sie von Anfang an war:der ebenso aufsehenerregende wie unterhaltsame Abschluss derdiesjährigen Qualitätskampagne "Die Wahrheit über McDonald's". Indiesem Sinne wird McDonald's heute Abend in einer Auflösungs-Showviele der häufigsten Mythen und Gerüchte rund um das Unternehmenaufklären. Der Event startet ab 18.00 Uhr und wird live aufMcDonalds.de und den Facebook-, Twitter- und YouTube-Kanälen vonMcDonald's Deutschland übertragen.Noch heute Morgen hatte Deutschland glauben können, dass ominöseAktivisten sämtliche Social-Media-Accounts von McDonald's gekaperthätten. Dort rief P.V.U.I. einen "Tag des jüngsten Gerüchts" aus undheizte mit skurrilen Videoclips die Gerüchteküche rund um McDonald'sund seine Produkte kräftig an. "Mit der vermeintlichen Übernahmeunserer Kommunikationskanäle wollten wir mit einem Augenzwinkern dieFake-News-Thematik aufgreifen - ganz im Sinne unseres aktuellenKampagnen-Mottos: 'Glaub' nicht alles, was man dir erzählt!'",erläutert Philipp Wachholz, Unternehmenssprecher von McDonald'sDeutschland, die Hintergründe der Aktion. "In unserer Auflösungs-Showgreifen wir die gängigsten Gerüchte über unsere Marke auf und liefernlive 'Die Wahrheit über McDonald's'".Durch die Show führt Moderator Maurice Gajda, der im Lauf desAbends den häufigsten Fragen und Vorurteilen rund um McDonald's aufden Grund gehen wird. Rede und Antwort stehen unter anderemMcDonald's Deutschland-Chef Holger Beeck, Marketing-Vorstand SusanSchramm und Bestseller-Autorin Alexandra Reinwarth, die im kürzlicherschienenen "McBook" hinter die Kulissen von McDonald's und seinenLieferanten blickt.Mit der P.V.U.I.-Aktion setzte das Unternehmen ein weiteresHighlight im Rahmen seiner Qualitätskommunikation. Nach den Spots"Beef" und "Pommeswald", dem Launch der neuen Qualitätswebsitewww.mcdonalds.de/wahrheit oder der Out-of-Home-Kampagne bildet der"Tag des jüngsten Gerüchts" nun den spektakulären Schlusspunkt derWahrheitskampagne 2017. In den vergangenen zwölf Monaten griffMcDonald's dabei immer wieder Mythen und Gerüchte auf und nutztediese als Basis für seine Kommunikation. Auf diese Weise will dasUnternehmen vor allem junge Zielgruppen auf humorvolle undspielerische Art über Herkunft und Verarbeitung der Produkteinformieren.Einen Überblick über den heutigen Aktionstag bekommen Sie auf denSocial-Media-Kanälen von McDonald's Deutschlandhttps://www.facebook.com/mcd/https://twitter.com/mcdonaldsdenews?lang=dehttps://www.youtube.com/user/mcdonaldsDEsowie auf der Website www.mcdonalds.de/wahrheit_livePressekontakt:McDonald's Deutschland LLCPhilipp WachholzDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-446Fax: 089 78594-479E-Mail: presse@mcdonalds.deTwitter: @McDonaldsDENewsOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell